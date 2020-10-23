В торговых центрах Барнаула выявили десятки нарушений масочного режима

Рейды по соблюдению масочного режима и необходимых санитарных норм продолжаются в Барнауле. За последние дни специалисты проверили свыше 200 организаций.
"С 19 по 21 октября в Центральном районе провели 20 рейдов, которыми охвачено 207 организаций. В числе них крупные торговые центры: ТЦ "Первомайский", ТЦ "Майский", ТОЦ "Гулливер", ТРК "Сити-Центр", ТЦ "Красноармейский" и другие", – сообщает пресс-служба мэрии.
В ходе проверок их участники выявили 26 нарушений. По трем из них составлены акты о несоблюдении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, еще по одному протокол составили инспекторы Роспотребнадзора.
21 нарушение специалисты выявили во время рейдов в Октябрьском и Железнодорожном районах города. Однако в этом случае выяснилось, что большинство горожан все же соблюдают масочный режим.
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 204 новых случая COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии в регионе составляет 17 510 человек. Выздоровели 14 907 человек.
Комментарии
Это врачей у нас не хватает, а различного рода проверяльщиков полно.
Амик, опубликуйте указ Томенко с подписью и синей гербовой печатью о введении масочного режима и какие требования там прописаны. А то многие не верят
23.10.2020 13:43
точный
Зайдите на сайт госдумы и верховного суда, только неделю назад госдума начала рассматривать понятия Масочного режима и режима Самоизоляции, так что эти протоколы пшик -профонация
23.10.2020 13:43
точный
И а Губер не имеет таких полнлмочий, НЕт таких определеоий и понятий, вот внесут изменения тогда да, а сейчас притягивают статью КоАП которая работает при ЧС
23.10.2020 13:49
- гость - дак тогда не понятно на основании чего народ шрафуют???
23.10.2020 13:51
- гость - разве у нас режим ЧС? не видел указ то же.
23.10.2020 13:52
точный
На основании того что люди не знают свои прав и считают слово любого чиновника законом!
Люди, носите маски, это не чиновникам надо, если что как раз им места в госпиталях, врачи и лекарства найдутся.
Лучше проверьте ШКОЛЫ, ВУЗы, детсады---от туда намного больше разносится и транспорт там вообше гадюшник(на привокзальной 55 маршрут хорошо если метлой сметут салон а то просто сидят чай гоняют)