В торговых центрах Барнаула выявили десятки нарушений масочного режима

Рейды по соблюдению масочного режима и необходимых санитарных норм продолжаются в Барнауле. За последние дни специалисты проверили свыше 200 организаций.

"С 19 по 21 октября в Центральном районе провели 20 рейдов, которыми охвачено 207 организаций. В числе них крупные торговые центры: ТЦ "Первомайский", ТЦ "Майский", ТОЦ "Гулливер", ТРК "Сити-Центр", ТЦ "Красноармейский" и другие", – сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе проверок их участники выявили 26 нарушений. По трем из них составлены акты о несоблюдении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, еще по одному протокол составили инспекторы Роспотребнадзора.

21 нарушение специалисты выявили во время рейдов в Октябрьском и Железнодорожном районах города. Однако в этом случае выяснилось, что большинство горожан все же соблюдают масочный режим.

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 204 новых случая COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии в регионе составляет 17 510 человек. Выздоровели 14 907 человек.