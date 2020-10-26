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Третье отделение для вскрытия тел ковидных пациентов организовали в Барнауле

, ИА "Амител"
Краевой Минздрав дополнительно привлек трех патологоанатомов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае открыли третье по счету отделение для вскрытия умерших с коронавирусом. Оно появилось на базе патологоанатомического отделения Центра охраны материнства и детства.

Все вскрытия, которые производились там ранее, перенесены на площадку Краевой клинической больницы. На данный момент там работают два патологоанатома.

Также, чтобы решить проблему переполнения моргов ковидных госпиталей, региональный Минздрав привлек дополнительно трех патологоанатомов из числа сотрудников профильной кафедры АГМУ, пишет пресс-служба правительства Алтайского края.

Напомним, что ранее Минздрав Алтайского края анонсировал открытие ковидного госпиталя на базе ТЦ "Геомаркет". По словам представителя ведомства, в здании планируется организовать медицинскую помощь тысяче пациентов, заболевшим коронавирусной инфекцией.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

26.10.2020 15:45
- гость -

А где торжественное открытие с перерезанием ленточки Томенко и Романенко?

26.10.2020 16:09
- гость -

5 умерших на край,по статистике, 3 паталогоанатомичесеих отделения, дополнительно 3 специалиста вызвали. Только мне непонятно зачем на 5 умерших,столько затрат?

26.10.2020 16:15
- гость -

26.10.2020 16:09
- гость -
Просто статистика не соответствует реалиям. Вот и пришлось еще привлечь.

26.10.2020 16:44
гость

а кто их будет лечить во вновь открытых ковидных госпиталях , если в существующих не хватает врачей..

26.10.2020 17:02
гость

Краевой Минздрав дополнительно привлек трех патологоанатомов...

Титанический труд

26.10.2020 17:16
точный

На 1000 мест? хорошо. какова нагрузка больных на одного врача? пусть 20 ...и того надо 50 врачей... а медсестер сколько надо капельницы ставить и прочие лекарства? ну то же пусть 50 ,это в день ... а им отдыхать надо ..умножаем на 3... Санитарок где взять ,кто будет там полы мыть и ждезинфекции проводить??? Итак откуда мед.персонал приедет?

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