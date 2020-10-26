Третье отделение для вскрытия тел ковидных пациентов организовали в Барнауле

В Алтайском крае открыли третье по счету отделение для вскрытия умерших с коронавирусом. Оно появилось на базе патологоанатомического отделения Центра охраны материнства и детства.

Все вскрытия, которые производились там ранее, перенесены на площадку Краевой клинической больницы. На данный момент там работают два патологоанатома.

Также, чтобы решить проблему переполнения моргов ковидных госпиталей, региональный Минздрав привлек дополнительно трех патологоанатомов из числа сотрудников профильной кафедры АГМУ, пишет пресс-служба правительства Алтайского края.

Напомним, что ранее Минздрав Алтайского края анонсировал открытие ковидного госпиталя на базе ТЦ "Геомаркет". По словам представителя ведомства, в здании планируется организовать медицинскую помощь тысяче пациентов, заболевшим коронавирусной инфекцией.