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Новости

Тысячи больных COVID и пневмонией жителей Алтая начали лечить удаленно по телефону

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Речь идет о тех, у кого болезнь протекает в легкой форме
Фото: правительство Алтайского края

Фото: правительство Алтайского края

Пациенты, которые проходят амбулаторное лечение от пневмонии или коронавируса в Алтайском крае, наблюдаются у врачей Краевого центра медпрофилактики дистанционно по телефону. Речь идет о тех, кто переносит болезнь бессимптомно или в легкой форме. Специалисты могут корректировать лечение и при необходимости принять решение о госпитализации пациента. Центр работает в две смены. Сейчас он консультирует около 16 тысяч человек. Об этом сообщила во время пресс-конференции представитель Минздрава Алтайского края Ольга Семина.

По ее словам, создание Центра позволит снизить нагрузку на поликлиники и скорые. Для консультации приглашены опытные врачи. В среднем на одного терапевта приходится около 50 больных. Он каждый день созванивается с ними, узнает их самочувствие и корректирует курс лечения. При этом, как пояснила Ольга Семина, это только первая помощь, не требующая приема антибиотиков. В любом случае необходимо попасть к лечащему врачу. При наличии медицинских показаний терапевт направит на ПЦР-диагностику или рентгенологическое обследование.

Также в алтайском крае работают специальные кол-центры, где медики консультируют пациентов. Они записывают жалобы, узнают о симптомах человека и решают, как быстро к нему необходимо вызвать врача.

Представитель Минздрава Ольга Семина заявила, что доступность медицинской помощи в регионе понизилась, в том числе из-за того, что много врачей заразились COVID-19.

"В Алтайском крае более 6000 больных коронавирусом находятся на амбулаторном лечении, также 1 300 человек амбулаторно лечатся с легкими формами пневмонии. Наслоился на ситуацию сезонный подъем ОРВИ. Среди медработников мы отмечаем высокий процент заболевших. Это сказалось на доступности помощи, сроки получения медпомощи увеличены", – сказала она.

Ольга Семина добавила, что не нужно при первых симптомах и легком повышении температуры пить антибиотики. Их прописывают для лечения осложнений. В итоге у пациента могут быть осложнения в виде диареи. Медики посоветовали приобрести жителям пульсоксиметры – приборы, которые определяют уровень насыщения кислородом крови. Сейчас измерить его можно с помощью гаджетов. Если уровень сатурации 93% и ниже – это большая опасность и необходима госпитализация. Также можно измерить частоту дыхания. Она должно быть не больше 22 вздохов в минуту.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

27.10.2020 08:18
- гость -

"В Алтайском крае более 6000 больных коронавирусом находятся на амбулаторном лечении"

Почему они не входят в статистику?

27.10.2020 08:18
Гость

Спасение утопающих - дело самих утопающих...

27.10.2020 08:21
Filin

Может по фотографии начнут лечить, воду заряжать?

27.10.2020 08:25
Интерфакс

"Глава краевого Минздрава Ольга Семина заявила, что доступность медицинской помощи в регионе понизилась, в том числе из-за того, что много врачей заразились COVID-19."

Это опечатка? Или Попова уже сняли?

27.10.2020 08:26
- гость -

Может Чумака с Кашпировским реинкарнировать?! Вот результаты путинской оптимизации медицины!

27.10.2020 08:26
- гость -

Есть же интернет, там вообще все написано давно. Можно и аппендикс удалить и шунтирование сделать. Врачи нужны только в платных поликлиниках. Сразу вспомнились кадры из наша-раша.

27.10.2020 08:27
- гость -

Ну сама по себе идея не плохая.
Больной звонит в единый колцентр. Там его выслушивает квалифицированный коронный специалист и на основе звонка решает как поступить:
- вызвать скорую,
- записать в очередь на посещение врача на дому,
- составить заявку на взятие мазка,
- записать на приём к терапевту в поликлинику по месту жительства, чтобы больной пришёл к назначенному времени и не сидел в очереди по 6-8 часов с температурой.
Так-же может дать первичную рекомендацию по приёму лекарств, кроме антибиотиков.
Таким образом будут разгружены поликлиники и правильно сориентированы потоки пациентов. Не будет хаотичного беганья и игнорирование тяжёлых случаев.

Вопрос только один!!!!! У нас это реализовано ТАК? Или это просто очередная статья от Минздрава?

27.10.2020 08:31
- гость -

В Алтайском крае более 6000 больных коронавирусом находятся на амбулаторном лечении
И это только те, кому сделали тест!

27.10.2020 08:36
- гость -

проходят амбулаторное лечение от пневмонии или коронавируса

При наличии медицинских показаний терапевт направит на ПЦР-диагностику или рентгенологическое обследование.

интересно, а как они диагнозы то ставят удаленно...
только по наличию температуры со слов пациента что-ли...
что делать с больничным и т.п...

27.10.2020 08:38
- гость -

Да хорошая на самом деле идея. Лучше , в любом случае, чем самолечение по Интернету. Только, если больного передают туда после посещения врача,к которому многочасовая очередь, то основной смысл теряется.

27.10.2020 08:44
- гость -

вообще надо просто больничный удаленно выдавать (принять решение, как с маркировкой лекарств), ну да будут махинации, но это избавит от очередей/перезаражения и как следствие перегрузка медицины и повышенная смертность

27.10.2020 08:46
точный

Чудо то какое!!! по телефону лечат не просто насморк а сам викод

27.10.2020 08:48
- гость -

Такими тепами у нас Попов совсем не задержится. Зато потом в другом регионе скажет как Чичиков "пострадал на службе за правду".

27.10.2020 08:51
гость

у меня так сестра с мужем лечились, врач только звонила по телефону, никто не приходил, в поликлинику тоже сказали не ходите, температура у сестры была 39, ломало сильно, вылечились теперь

27.10.2020 08:57
Как то так

Я тупой))) Открываем официальные данные по краю за вчера: Выявлено 18133 выздоровели 17058 то есть болеет 1073. А тут 6000 больных ковидом, 1300 пневмоний. Кому верить?)))

27.10.2020 08:57
- гость -

Бизнесмен Попов Андрей Дмитриевич - один из учредителей ТЦ геомаркета не сын ли нашего главы минздрава Попова Дмитрия Владимировича?

27.10.2020 08:59
гость

верить надо себе

27.10.2020 09:01
- гость -

27.10.2020 08:57
Как то так
Я тупой)))

Не знаю, но умерших ты не посчитал.

27.10.2020 09:03
- гость -

Где эти чудо-телефоны? Болею на дому, без диагноза (записан на тест 10 дней назад). На все звонки по всем телефонам после муторного дозванивания - вежливое посылание! Подыхайте в одиночестве...

27.10.2020 09:13
- гость -

Интересно, эти телефоны где, с сотовых и стационарных бесплатны? Или...жди ответа оператора, ваш номер в очереди....оператор ответит в течении 10 мир...и т.д. до обрыва связи?

27.10.2020 09:15
- гость -

27.10.2020 08:57
- гость -

О, а это интересное совпадение...

27.10.2020 09:23
гость

Моя дочь пролечилась от ковида дистанционно. У нее была легкая форма и врач все назначал, созванивались о ее состоянии. Она пошла в поликлинику только одни раз за справкой. И, уж поверьте, это лучше, чем сидеть с больными в коридорах и подхватывать еще больше заразы

27.10.2020 09:47
Не верю

9 дней назад открыли больничный по телефону (положительный ПЦР по ковиду), больше никто ни разу не позвонил.

27.10.2020 09:54
Мимопроходящий

Учитывая сложившуюся ситуацию, решение на УРА!

27.10.2020 10:04
- гость -

Моя дочь пролечилась от ковида дистанционно.

Обязательно найдутся какие-то болезненно-восторженные мадамушки, которые будут писать, как это хорошо и замечательно. Это из той же категории гражданочек, что ратовали за поднятие пенсионного возраста? Что он еще своим маразмом старческим будут всем мозг на работе выносить?

27.10.2020 10:08
- гость -

Предлагаю и лекарства через интернет скачивать. Зашел на сайт минздрава, скачал, на флешку записал и проглотил. Польза будет не меньше чем от арбидола и фавипиравира, эффективность которых не доказана.

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