Тысячи больных COVID и пневмонией жителей Алтая начали лечить удаленно по телефону

Пациенты, которые проходят амбулаторное лечение от пневмонии или коронавируса в Алтайском крае, наблюдаются у врачей Краевого центра медпрофилактики дистанционно по телефону. Речь идет о тех, кто переносит болезнь бессимптомно или в легкой форме. Специалисты могут корректировать лечение и при необходимости принять решение о госпитализации пациента. Центр работает в две смены. Сейчас он консультирует около 16 тысяч человек. Об этом сообщила во время пресс-конференции представитель Минздрава Алтайского края Ольга Семина.
По ее словам, создание Центра позволит снизить нагрузку на поликлиники и скорые. Для консультации приглашены опытные врачи. В среднем на одного терапевта приходится около 50 больных. Он каждый день созванивается с ними, узнает их самочувствие и корректирует курс лечения. При этом, как пояснила Ольга Семина, это только первая помощь, не требующая приема антибиотиков. В любом случае необходимо попасть к лечащему врачу. При наличии медицинских показаний терапевт направит на ПЦР-диагностику или рентгенологическое обследование.
Также в алтайском крае работают специальные кол-центры, где медики консультируют пациентов. Они записывают жалобы, узнают о симптомах человека и решают, как быстро к нему необходимо вызвать врача.
Представитель Минздрава Ольга Семина заявила, что доступность медицинской помощи в регионе понизилась, в том числе из-за того, что много врачей заразились COVID-19.
"В Алтайском крае более 6000 больных коронавирусом находятся на амбулаторном лечении, также 1 300 человек амбулаторно лечатся с легкими формами пневмонии. Наслоился на ситуацию сезонный подъем ОРВИ. Среди медработников мы отмечаем высокий процент заболевших. Это сказалось на доступности помощи, сроки получения медпомощи увеличены", – сказала она.
Ольга Семина добавила, что не нужно при первых симптомах и легком повышении температуры пить антибиотики. Их прописывают для лечения осложнений. В итоге у пациента могут быть осложнения в виде диареи. Медики посоветовали приобрести жителям пульсоксиметры – приборы, которые определяют уровень насыщения кислородом крови. Сейчас измерить его можно с помощью гаджетов. Если уровень сатурации 93% и ниже – это большая опасность и необходима госпитализация. Также можно измерить частоту дыхания. Она должно быть не больше 22 вздохов в минуту.
Комментарии
"В Алтайском крае более 6000 больных коронавирусом находятся на амбулаторном лечении"
Почему они не входят в статистику?
Спасение утопающих - дело самих утопающих...
Может по фотографии начнут лечить, воду заряжать?
"Глава краевого Минздрава Ольга Семина заявила, что доступность медицинской помощи в регионе понизилась, в том числе из-за того, что много врачей заразились COVID-19."
Это опечатка? Или Попова уже сняли?
Может Чумака с Кашпировским реинкарнировать?! Вот результаты путинской оптимизации медицины!
Есть же интернет, там вообще все написано давно. Можно и аппендикс удалить и шунтирование сделать. Врачи нужны только в платных поликлиниках. Сразу вспомнились кадры из наша-раша.
Ну сама по себе идея не плохая.
Больной звонит в единый колцентр. Там его выслушивает квалифицированный коронный специалист и на основе звонка решает как поступить:
- вызвать скорую,
- записать в очередь на посещение врача на дому,
- составить заявку на взятие мазка,
- записать на приём к терапевту в поликлинику по месту жительства, чтобы больной пришёл к назначенному времени и не сидел в очереди по 6-8 часов с температурой.
Так-же может дать первичную рекомендацию по приёму лекарств, кроме антибиотиков.
Таким образом будут разгружены поликлиники и правильно сориентированы потоки пациентов. Не будет хаотичного беганья и игнорирование тяжёлых случаев.
Вопрос только один!!!!! У нас это реализовано ТАК? Или это просто очередная статья от Минздрава?
В Алтайском крае более 6000 больных коронавирусом находятся на амбулаторном лечении
И это только те, кому сделали тест!
проходят амбулаторное лечение от пневмонии или коронавируса
При наличии медицинских показаний терапевт направит на ПЦР-диагностику или рентгенологическое обследование.
интересно, а как они диагнозы то ставят удаленно...
только по наличию температуры со слов пациента что-ли...
что делать с больничным и т.п...
Да хорошая на самом деле идея. Лучше , в любом случае, чем самолечение по Интернету. Только, если больного передают туда после посещения врача,к которому многочасовая очередь, то основной смысл теряется.
вообще надо просто больничный удаленно выдавать (принять решение, как с маркировкой лекарств), ну да будут махинации, но это избавит от очередей/перезаражения и как следствие перегрузка медицины и повышенная смертность
Чудо то какое!!! по телефону лечат не просто насморк а сам викод
Такими тепами у нас Попов совсем не задержится. Зато потом в другом регионе скажет как Чичиков "пострадал на службе за правду".
у меня так сестра с мужем лечились, врач только звонила по телефону, никто не приходил, в поликлинику тоже сказали не ходите, температура у сестры была 39, ломало сильно, вылечились теперь
Я тупой))) Открываем официальные данные по краю за вчера: Выявлено 18133 выздоровели 17058 то есть болеет 1073. А тут 6000 больных ковидом, 1300 пневмоний. Кому верить?)))
Бизнесмен Попов Андрей Дмитриевич - один из учредителей ТЦ геомаркета не сын ли нашего главы минздрава Попова Дмитрия Владимировича?
верить надо себе
27.10.2020 08:57
Как то так
Я тупой)))
Не знаю, но умерших ты не посчитал.
Где эти чудо-телефоны? Болею на дому, без диагноза (записан на тест 10 дней назад). На все звонки по всем телефонам после муторного дозванивания - вежливое посылание! Подыхайте в одиночестве...
Интересно, эти телефоны где, с сотовых и стационарных бесплатны? Или...жди ответа оператора, ваш номер в очереди....оператор ответит в течении 10 мир...и т.д. до обрыва связи?
27.10.2020 08:57
- гость -
О, а это интересное совпадение...
Моя дочь пролечилась от ковида дистанционно. У нее была легкая форма и врач все назначал, созванивались о ее состоянии. Она пошла в поликлинику только одни раз за справкой. И, уж поверьте, это лучше, чем сидеть с больными в коридорах и подхватывать еще больше заразы
9 дней назад открыли больничный по телефону (положительный ПЦР по ковиду), больше никто ни разу не позвонил.
Учитывая сложившуюся ситуацию, решение на УРА!
Моя дочь пролечилась от ковида дистанционно.
Обязательно найдутся какие-то болезненно-восторженные мадамушки, которые будут писать, как это хорошо и замечательно. Это из той же категории гражданочек, что ратовали за поднятие пенсионного возраста? Что он еще своим маразмом старческим будут всем мозг на работе выносить?
Предлагаю и лекарства через интернет скачивать. Зашел на сайт минздрава, скачал, на флешку записал и проглотил. Польза будет не меньше чем от арбидола и фавипиравира, эффективность которых не доказана.