Тысячи больных COVID и пневмонией жителей Алтая начали лечить удаленно по телефону

Пациенты, которые проходят амбулаторное лечение от пневмонии или коронавируса в Алтайском крае, наблюдаются у врачей Краевого центра медпрофилактики дистанционно по телефону. Речь идет о тех, кто переносит болезнь бессимптомно или в легкой форме. Специалисты могут корректировать лечение и при необходимости принять решение о госпитализации пациента. Центр работает в две смены. Сейчас он консультирует около 16 тысяч человек. Об этом сообщила во время пресс-конференции представитель Минздрава Алтайского края Ольга Семина.

По ее словам, создание Центра позволит снизить нагрузку на поликлиники и скорые. Для консультации приглашены опытные врачи. В среднем на одного терапевта приходится около 50 больных. Он каждый день созванивается с ними, узнает их самочувствие и корректирует курс лечения. При этом, как пояснила Ольга Семина, это только первая помощь, не требующая приема антибиотиков. В любом случае необходимо попасть к лечащему врачу. При наличии медицинских показаний терапевт направит на ПЦР-диагностику или рентгенологическое обследование.

Также в алтайском крае работают специальные кол-центры, где медики консультируют пациентов. Они записывают жалобы, узнают о симптомах человека и решают, как быстро к нему необходимо вызвать врача.

Представитель Минздрава Ольга Семина заявила, что доступность медицинской помощи в регионе понизилась, в том числе из-за того, что много врачей заразились COVID-19.

"В Алтайском крае более 6000 больных коронавирусом находятся на амбулаторном лечении, также 1 300 человек амбулаторно лечатся с легкими формами пневмонии. Наслоился на ситуацию сезонный подъем ОРВИ. Среди медработников мы отмечаем высокий процент заболевших. Это сказалось на доступности помощи, сроки получения медпомощи увеличены", – сказала она.

Ольга Семина добавила, что не нужно при первых симптомах и легком повышении температуры пить антибиотики. Их прописывают для лечения осложнений. В итоге у пациента могут быть осложнения в виде диареи. Медики посоветовали приобрести жителям пульсоксиметры – приборы, которые определяют уровень насыщения кислородом крови. Сейчас измерить его можно с помощью гаджетов. Если уровень сатурации 93% и ниже – это большая опасность и необходима госпитализация. Также можно измерить частоту дыхания. Она должно быть не больше 22 вздохов в минуту.