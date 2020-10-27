Мэрия попросила предприятия Барнаула ввести гибкий график работы

Барнаульским предприятиям рекомендовали рассмотреть возможность введения режима гибкого рабочего графика и ужесточения мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-центр мэрии, соответствующую информацию озвучили на заседании городского штаба по предупреждению и профилактике распространения коронавируса, которое провел глава города Вячеслав Франк.

По данным администрации краевой столицы, на 38 крупных и средних местных промышленных предприятиях на удаленку перевели 10,8% сотрудников. Кроме того, 31 компания уже внедрила гибкий график.

Ранее amic.ru писал, что интерес работодателей к найму сотрудников в Барнауле на нестандартные графики работы вырос в полтора раза. Так, за третий квартал отмечается увеличение спроса на таких работников на 52%, а в сравнении с прошлым годом – на 51%.