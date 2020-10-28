Из-за пандемии Алтайскому краевому кардиологическому диспансеру пришлось перестроить работу. Теперь попасть на консультацию к специалисту можно только при наличии отрицательного теста на COVID-19. А больных, которые нуждаются в экстренной кардиологической помощи, делят сейчас на два потока. Об этом рассказала Елена Никулина, заместитель главного врача кардиоцентра по организационно-методической работе.

Без теста никак

Из-за распространения коронавируса кардиологический диспансер не прекратил оказывать помощь населению. Однако несколько изменил форматы и правила работы с пациентами.

По словам Никулиной, учреждение максимально перешло на систему онлайн-консультаций. Причем их специалисты консультируют как больных, так и врачей-терапевтов со всего Алтайского края, если к ним обратился больной кардиологического профиля.

"Если же консультации по телефону оказывается недостаточно для коррекции лечения и требуется консультация кардиолога в кардиоцентре, то таких больных мы принимаем. Условием их приема является отрицательный тест на COVID-19, которые пациенты получают самостоятельно по месту жительства или при других условиях", – пояснила Елена Никулина.

По ее словам, на базе диспансерного отделения работает кабинет неотложной помощи, куда обращаются больные. В учреждении продолжают принимать беременных женщин, которым требуются консультации кардиолога, а также те категории пациентов, помощь которым прекратиться не может (пациенты, чьи заболевания включены в список социально значимых, представляют опасность для окружающих или для кого отсрочка оказания помощи может угрожать жизни).

"Красная" зона внутри диспансера

На базе кардиоцентра открыли ковидный госпиталь. Там лежат больные с острым коронарным синдромом (ОКС) и диагностированным COVID-19.

В госпитале есть 53 койки и 13 реанимационных. В учреждении говорят, что "красную" зону обеспечили всем необходимым для того, чтобы обследовать и лечить пациентов с коронавирусом – даже установили компьютерный томограф для диагностики пневмоний.

Ковидный госпиталь хоть и находится в здании медорганизации, но при этом не связан с остальными отделениями, где лечат людей без COVID-19. "То есть мы отрезали целый участок диспансера, отгородили капитальной стеной. В "красную" зону вошли лифты, которые необходимы для транспортировки больных, приемный покой, реанимация, компьютерный томограф. И над ними – коечное отделение. Все организовано так для того, чтобы максимально быстро транспортировать больного по коридорам", – рассказала Елена Никулина.

Она добавила, что кардиоцентр обеспечен всеми лекарственными препаратами, которые требуются для оказания помощи пациентам с COVID-19. Врачи в "красной" зоне имеют необходимые средства индивидуальной защиты, соблюдают все положенные рекомендации по выполнению санитарно-эпидемиологического режима и оказанию помощи.

Два потока пациентов

Если в учреждение поступают люди с инфарктами миокарда или нестабильной стенокардией (то есть с разными формами острого коронарного синдрома), то их распределяют по двум потокам. Больных с подтвержденным коронавирусом направляют в "красный шлюз" (на базе приемного отделения), а тех, кто не болен коронавирусной инфекцией, отправляют в "чистый шлюз" (на базе регистратуры).

"Когда пациенту требуется экстренная кардиологическая помощь, но он сомнительный по COVID-19, то тест ему делают в кардиоцентре. Для этого у нас закуплены экспресс-тесты. В условиях приемного покоя определяется, в какую категорию пациентов и в какое отделение пойдет пациент с ОКС – на койки ковидного госпиталя или на койки "чистых" отделений", – пояснила Елена Никулина.

Все сомнительные пациенты (их немного – 27 октября было 3-4 человека) находятся в обсервационных боксах. Это те люди, которые поступили утром или ночью, им сделали тест на коронавирус и они ждут результата. Как только он станет известен, их переведут из обсервации в отделение.

По словам Никулиной, сейчас в "чистой" зоне лежат около 35-40 человек, а в инфекционном госпитале – 56 больных. Это пациенты, у которых подтвержден диагноз COVID-19, но им требуется и кардиологическая помощь.

Напомним, в Алтайском крае из-за неблагоприятной эпидобстановки ввели новые правила оказания медпомощи. Как ранее заявляли в Минздраве региона, медики еще никогда не сталкивались с таким объемом обращений и нуждаемости в медицинской помощи, как сейчас.