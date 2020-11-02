Еще у 227 человек в Алтайском крае лабораторно подтвердили коронавирус. Данные за минувшие сутки приводит федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии в крае выросло до 19 667 человек.

Также за минувшие сутки в регионе скончались девять пациентов, у которых ранее выявили коронавирус. Общее количество летальных исходов теперь составляет 799.

Как уже сообщал amic.ru, Алтайскому краю выделили 16 млн рублей на приобретение оборудования для тестирования на коронавирус. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.