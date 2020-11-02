Еще у 227 человек в Алтайском крае лабораторно подтвердили коронавирус. Данные за минувшие сутки приводит федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии в крае выросло до 19 667 человек.
Также за минувшие сутки в регионе скончались девять пациентов, у которых ранее выявили коронавирус. Общее количество летальных исходов теперь составляет 799.
Как уже сообщал amic.ru, Алтайскому краю выделили 16 млн рублей на приобретение оборудования для тестирования на коронавирус. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Комментарии
"лабораторно подтвердили коронавирус."
Когда тебя это не касается, одно впечатление от этих слов. А когда касается, то знаешь, что мазки не берут даже у тех, кто совместно проживающие с ковид - больными. Поэтому реальную картину никто не знает и не стремится знать! А следовательно и меры половинчатые...
Очень коротко и не ясно - где и сколько?
Разбивку по городам еще не придумали?
Томенко собирается дистанционное обучение для школьников вводить ? Вообще, что он делает чтоб разобраться с таким количеством больных, я имею ввиду лечение,профилактика,диагностика , а не уменьшение количества больных за счет того что им не делают тесты?
Раскладку по районам и городам?
2.11.2020 14:59
ПЕТР
Когда тебя это не касается, одно впечатление от этих слов. А когда касается, то знаешь, что мазки не берут даже у тех, кто совместно проживающие с ковид - больными. Поэтому реальную картину никто не знает и не стремится знать! А следовательно и меры половинчатые...
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Да, у друзей заболел один в семье, пневмония, тест на ковид - положительный. Остальные в семье продолжали ходить на работу, в школу. Через некоторое время заболели и они. Врачи ставят ОРЗ. Им говорят, что они контактные, в семье человек болеет коронавирусом. А им в ответ "ждите распоряжения из Роспотребнадзора, а пока у вас ОРЗ, вам тест не положен".
Вот и получается, что контактные продолжаются разносить дальше. По сути из-за того, что врачи сразу не отправляют людей на тест и не изолируют их, они сами же себе прибавляют работы, так как люди продолжают посещать общественные места.
Кто в кармане маску носит,
Того завтра баба бросит...
2.11.2020 15:49
гость
А нельзя отправлять на тест (теперь так у нас). Да и тесты то есть то нет.
Тест кое как добился. Болен в легкой форме... Но в медицине бардак наистрашнейший...
Выложите, пожалуйста, кто-нибудь раскладку по заболевшим (по районам).
2.11.2020 15:43
- гость -
Совершенно так и есть!
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 227 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 73, Рубцовск – 10, Заринск, Змеиногорский район – по 9 заболевших, Белокуриха – 8, Табунский, Локтевский районы – по 7 заболевших, Славгород, Панкрушихинский, Романовский районы – по 6 заболевших, Благовещенский, Новичихинский районы – по 5 заболевших, Завьяловский, Зональный, Краснощековский, Ребрихинский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Бийск, Баевский, Залесовский, Заринский, Кулундинский, Кытмановский, Первомайский, Смоленский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Бурлинский, Калманский, Поспелихинский, Усть-Пристанский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Алейск, Алтайский, Егорьевский, Крутихинский, Курьинский, Мамонтовский, Тогульский районы – по 1 заболевшему.
А что даст эта раскладка? Наш район уже месяц (как минимум) не упоминается, а больных кругом полно! В одной деревне живём. И я даже не про тех говорю, которым тесты не делают, хотя вкус и запах у них пропал. К сожалению, есть и те, кого увезли в ковидную больницу. Но в районе больных нет (судя по этому сайту)!
2.11.2020 16:29
гость
Спасибо Вам большое!
Болели ковидом, открыть больничный или продлить его человеку с подтвержденным диагнозом нужно идти в поликлинику на прием, причем уточняли в регистратуре, нет ли другого варианта, чтобы не заражать людей. Сказали НЕТ. Зато тест к нам брать приходили люди на дом в СИЗах. Спросили почему, ответ убил: "Да вот пожаловались, что в поликлинике тесты берут, теперь на дом только выезжаем".
А что обижаетесь? Как маску одеть в магазине до скандала доходит - а как сам заболел так все давай и сразу. Народец то гнилой на пошел- когда надо пошевелится все валим на начальство, а когда тебя касается так все обязаны!