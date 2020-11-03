Всюду "нет". Отмена маркировки не решила проблему с лекарствами на Алтае

Чтобы купить лекарства, которые назначают врачи при лечении ОРВИ и коронавирусной инфекции, жители Барнаула "бросают клич" среди родственников, коллег, знакомых. Одному решить эту задачу по-прежнему крайне трудно, ведь в аптеках острый дефицит препаратов. Меры, предпринятые властями для борьбы с ним, не дают ощутимых результатов. Подробности в материале amic.ru.
Чего нет?
Накануне, 2 ноября, корреспондент amic.ru посетил десять городских аптек. Со слов провизоров, чаще всего горожане, следуя рекомендациям врачей, спрашивают противовирусный умифеновир, антибиотики азитромицин и левофлоксацин. Ни одного из этих трех препаратов в наличии не было.
Не удивительно, что в течение "аптечного марафона" журналист не раз встречался у витрин с одними и теми же людьми. Вместе они преодолели следующий маршрут: пр. Социалистический ("Аптека 22 плюс" и "Ае-Вит"), пр. Строителей ("Фарм Дисконт" и "Аптеки Алтая"), ул. Деповская ("Здоровье" и "Университетская аптека") и пр. Ленина ("Аптека № 1", "Губернский лекарь", "Первая помощь", "Любимая"). А если человек заболел и ему некому помочь купить лекарства, сколько ему потребуется обойти аптек? Какой путь он осилит?
Добавим, что перечисленные провизорами лекарства, по версии Минздрава Алтайского края, входят в список самых дефицитных. Как сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства, в аптеках региона наблюдается острая нехватка ряда препаратов:
- противовирусных – "Интерферон", "Ингавирин", умифеновир, осельтамивир;
- антибиотиков – азитромицин, амоксициллин / клавулановая кислота, цефтриаксон, моксифлоксацин, левофлоксацин;
- жаропонижающих – парацетамол.
Причина дефицита – отсутствие товара у оптовиков, пояснили в Минздраве.
Когда поступят в продажу?
Между тем ожидалось, что к началу этой недели проблема дефицита будет решена. Напомним, что с осени российские аптеки и дистрибьюторы не могли реализовывать закупленный товар из-за сбоев в работе с Национальной системой маркировки "Честный знак". С 26 октября им разрешили продавать, не дожидаясь одобрения системы. Директор АКГУП "Аптеки Алтая" Ольга Калита (в ее ведении находятся краевые аптеки, 3% розничного аптечного рынка) тогда публично заявила, что ситуация улучшится уже в ближайшие дни.
Однако прогнозы не сбылись. На вопрос "Когда лекарства появятся в продаже?" в большинстве аптек отвечают неопределенно. Обнадеживают покупателей лишь в подразделениях сетей "Аптека 22 плюс" и "Аптеки Алтая". Здесь корреспонденту amic.ru сказали, что дефицитные препараты могут завезти во вторник, 3 ноября.
Вообще, со слов сотрудников "Аптека 22 плюс", востребованные лекарства периодически закупаются для сети. Но поставляемых объемов категорически не хватает. То же самое говорят в "Аптеках Алтая".
"От нас сейчас ничего не зависит. Мы говорим дистрибьюторам о наших потребностях, но у них нет нужных объемов", – сожалеет директор предприятия Ольга Калита.
В аптеке "Ае-Вит" рассказали, что у них дела еще хуже, поэтому никаких обещаний они покупателям не дают. В последние несколько месяцев аптеке в принципе не удается заключить контракты по дефицитным препаратам. "Наша заведующая постоянно смотрит, где и что появляется, пытается ухватить. Но пока заявку сбросит, у поставщиков лекарств уже нет", – пояснил аптекарь из "Ае-Вит".
Похоже, что с аналогичными ситуациями сталкивается и руководство "Университетской аптеки". Противовирусного умифеновира тут нет с сентября, а антибиотиков азитромицин и левофлоксацин – с октября.
Как уже сообщал amic.ru, на сбои при работе с системой "Честный знак", помимо аптек и дистрибьюторов, жаловались крупные поставщики и производители лекарств (они не могут сбыть продукцию после производства, ввезти импортный товар в Россию и т.д.). Для них же послаблений до сих пор не введено. А это значит, что проблема дефицита лекарств вряд ли решится в ближайшее время.
Комментарии
Эта власть проблемы населения не знает и не хочет знать - следовательно проблемы будут постоянно!
А если человек заболел и ему некому помочь купить лекарства, сколько ему потребуется обойти аптек? Какой путь он осилит?
Если есть голова на плечах, то ходить и не надо. Достаточно вспомнить забытые слова "дефицит" и "блат" из СССР. А в условиях капитализма и всеобщей сотовой связи это и совсем легко. Можно всё что угодно достать, только это будет стоить дороже официальной цены.
Танцы с маркировкой это отмазка, которая максимум неделю спасла наших чинуш, НЕТ лекарства просто по тому что НЕТ, а теперь когда рубль рухнул его просто не выгодно закупать(народ нищий продавать не кому)
народ нищий продавать не кому
Нищета населения тут не при делах. Виноваты лица у власти которые строят СССР 2.0 Придумали перечень ЖНВЛП и взялись за регулирования цен, тем самым убив рынок и получив дефицит.
"Эта власть проблемы населения не знает и не хочет знать - следовательно проблемы будут постоянно!"
Ты не прав Эта власть не зависит от проблем населения ! И Вы ее выбирали !
Ну противовирусные - это все равно фуфломицины, а вот антибиотики и парацетамол - это, да, проблема.
3.11.2020 13:06
- гость -
Виноваты лица у власти которые строят СССР 2.0 Придумали перечень ЖНВЛП и взялись за регулирования цен, тем самым убив рынок и получив дефицит.
не порите чушь, нет лекарств потому что их не поставляет ваш любимый запад, бойкотирут твою страну. А ты дальше стремись к их свободам .
Придумали перечень ЖНВЛП и взялись за регулирования цен, тем самым убив рынок и получив дефицит.
ты готов покупть пачку парацетамола за 1000 рублей или нет
рецепт борьбы с дефицитом известен: или 10-ти кратно повышаем цены, или понижаем кол-во денег в обороте или, как невероятно-фантастическое, организуем большее производство товара....
гайдай с чубайсом не дадут соврать)))
нет лекарств потому что их не поставляет ваш любимый запад, бойкотирут твою страну.
что, уже и парацетамол производим из зарубежных составляющих...
вот ето встали с колен)))
3.11.2020 13:17
Рубцовчанин
Не прав именно ты!
1. Если население эти проблемы свяжет с Путиным - проблемы будут!
2. ПЖиВ не выбирал - голосую за Яблоко!
Опять остается ждать, что какой-нибудь теле/радиоведущий родом из Алтайского края обратится к Путину с обращением, что у нас нет лекарств в аптеках.
нет лекарств потому что их не поставляет ваш любимый запад, бойкотирут твою страну.
Разумеется не поставляет, так как Россия озвучивает свою цену за которую готова их покупать. В наши времена их можно и в Африку продать по нормальной цене. Да и зачем вам западные лекарства? Вы же сами радуетесь санкциям и готовы лечиться бояркой и корой дуба.
3.11.2020 13:30
- гость -
есть мнение , что в предверии революции 1917 года, голод в стране был искусственно вызван заинтересоваными лицами. Вам это ничего не напоминает?
А кто сказал что лекарств нет? на складах томится лекарство, маркировку ктото вовремя придумал, случайно ли. Или все таки нет достатка в лекарствах и надо организовать ночную смену выпуска. Частники на такое не способны.
На местах сидят Маши и Коли , разваливают все кривыми руками, а виноват всегда один человек. Эх люди. вы такие люди.
3.11.2020 13:32
- гость -
2. ПЖиВ не выбирал - голосую за Яблоко!
Это за сумашедшего дядю, мигрировавшего в сша и оттуда дающего указания как жить?
клоунада хлеще чем сейчас.
ты готов покупть пачку парацетамола за 1000 рублей
В условиях дефицита возникновения чёрного рынка неизбежно.
3.11.2020 13:45
- гость -
На местах сидят Маши и Коли , разваливают все кривыми руками, а виноват всегда один человек. Эх люди. вы такие люди.
путен уже 20 лет ни причем, чем он все это время занимался?
Слышал что маркировка совсем не отпустила.
На словах что-то там разрешили.
Но систему БОЛЬШИХ штрафов никто не отменил.
Провизоры боятся реализовать без маркировки.
3.11.2020 13:26
- гость -
То есть теперь виноват Запад? А как же импортозамещение, подъем с колен благодаря санкциям и прочая, и прочая?....
3.11.2020 13:45
- гость -
На местах сидят Маши и Коли , разваливают все кривыми руками, а виноват всегда один человек. Эх люди. вы такие люди.
Вы вот прямо всерьез считаете, что система маркировки нужна Машам и Колям на местах, они же ее внедрили и разработали? Видимо, и с тахографов они же кормятся, и с онлайн касс, и т.д.
3.11.2020 14:12
- гость -
не передергивай.
организовать места для лечения и обеспечить народ лекарствами обязаны местные власти. и решить проблему маркировки временно они обязаны были, а не допускать аховую ситуацию вымирания народа.
3.11.2020 14:12
- гость -
а кто виноват? кто кормится то?
"на складах томится лекарство" - ты фото то прикрепи ! Тебе фото с отсутствием выкатили , да и Гарант вчера вещал , что у нас медицина вся мобилизовалась уже, про аптеки , правда, не говорил
А почему не проверили наличие раствора для инъекций? Почему нужно бегать по городу и искать физ. раствор? Что за бред? Нет ледокаина ! Если ты купил цефтриаксон, еще за водой побегай! Дексаметазон всем выписывают - тоже не достать! Назначение цефтриаксона - два раза в сутки ставить, в поликлинике ставят один раз - второй - идите куда хотите! В платных, когда узнают, какое лекарство будешь ставить - отказывают, и бегаешь по знакомым, чтобы укол тебе поставили! Это лечение?????????????
Да вы че? То запад виноват, то лекарств нет... Беру федеральную аптечную сеть, выбираю Барнаул, нобазит - нет и неизвестно когда будет. Выбираю регион: Москва - есть! Проверял и в других сетях - в Москве все есть!
3.11.2020 14:52
гость
А почему не проверили наличие раствора для инъекций? Почему нужно бегать по городу и искать физ. раствор? Что за бред? Нет ледокаина ! Если ты купил цефтриаксон, еще за водой побегай! Дексаметазон всем выписывают - тоже не достать! Назначение цефтриаксона - два раза в сутки ставить, в поликлинике ставят один раз - второй - идите куда хотите! В платных, когда узнают, какое лекарство будешь ставить - отказывают, и бегаешь по знакомым, чтобы укол тебе поставили! Это лечение?????????????
Дексаметазон не рекомендуется больным со среднетяжёлой и лёгкой формами заболевания. А если у тебя тяжёлая форма, то ты либо в больничке, либо бегать уже никуда не сможешь.
в Москве все есть!
А разве москва это не другая страна?
3.11.2020 14:57
- гость -
Да вы че? То запад виноват, то лекарств нет... Беру федеральную аптечную сеть, выбираю Барнаул, нобазит - нет и неизвестно когда будет. Выбираю регион: Москва - есть! Проверял и в других сетях - в Москве все есть!
Нобазит - фуфломицин, не нужен он вам. Если на упаковке написано: "противовирусное средство", можете выбрасывать в мусорку. Науке ни одного противовирусного средства не известно. С тем же успехом можете в церковь сходить помолиться.
"А разве москва это не другая страна?"
Ты не ПОВЕРИШЬ - ДА ! Там даже пенсии другие !
в Москве все есть!
я Вас разочарую, из всего списка: дексаметазон, цефтриаксон, цефатоксим, азитромицин, в Москве на складах нет ничего, на оптовых конечно.
Вопрос: а как в Германии, с лекарствами? Напишите знающие.
3.11.2020 15:20
- гость -
я Вас разочарую, из всего списка: дексаметазон, цефтриаксон, цефатоксим, азитромицин, в Москве на складах нет ничего, на оптовых конечно.
Две-три недели назад знакомые своему тяжело болеющему родственнику антибиотики из Москвы заказывали по тройной цене с авиадоставкой. Пришло. Спасли. На фоне астмы тяжело протекало.
В больницу не ложили, нет мест для 25-летнего, слишком молодой еще, уколы ставили знакомые врачи дома. И кислородный баллон покупали, в маске периодически дышал.
Вот такая у нас доступная медицина.
Дексаметазон не рекомендуется больным со среднетяжёлой и лёгкой формами заболевания. А если у тебя тяжёлая форма, то ты либо в больничке, либо бегать уже никуда не сможешь.
Я не в больничке. Бегаю. И выписан мне дексаметазон и цефтриаксон. Как и многим пациентам с назначениями из 12 поликлиники на Юрина
Прочел комментарии... Хреново дело...... Чиновник враг всего живого...