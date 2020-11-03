Всюду "нет". Отмена маркировки не решила проблему с лекарствами на Алтае

Чтобы купить лекарства, которые назначают врачи при лечении ОРВИ и коронавирусной инфекции, жители Барнаула "бросают клич" среди родственников, коллег, знакомых. Одному решить эту задачу по-прежнему крайне трудно, ведь в аптеках острый дефицит препаратов. Меры, предпринятые властями для борьбы с ним, не дают ощутимых результатов. Подробности в материале amic.ru.

Чего нет?

Накануне, 2 ноября, корреспондент amic.ru посетил десять городских аптек. Со слов провизоров, чаще всего горожане, следуя рекомендациям врачей, спрашивают противовирусный умифеновир, антибиотики азитромицин и левофлоксацин. Ни одного из этих трех препаратов в наличии не было.

Не удивительно, что в течение "аптечного марафона" журналист не раз встречался у витрин с одними и теми же людьми. Вместе они преодолели следующий маршрут: пр. Социалистический ("Аптека 22 плюс" и "Ае-Вит"), пр. Строителей ("Фарм Дисконт" и "Аптеки Алтая"), ул. Деповская ("Здоровье" и "Университетская аптека") и пр. Ленина ("Аптека № 1", "Губернский лекарь", "Первая помощь", "Любимая"). А если человек заболел и ему некому помочь купить лекарства, сколько ему потребуется обойти аптек? Какой путь он осилит?

Добавим, что перечисленные провизорами лекарства, по версии Минздрава Алтайского края, входят в список самых дефицитных. Как сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства, в аптеках региона наблюдается острая нехватка ряда препаратов:

противовирусных – "Интерферон", "Ингавирин", умифеновир, осельтамивир;

антибиотиков – азитромицин, амоксициллин / клавулановая кислота, цефтриаксон, моксифлоксацин, левофлоксацин;

жаропонижающих – парацетамол.

Причина дефицита – отсутствие товара у оптовиков, пояснили в Минздраве.

Когда поступят в продажу?

Между тем ожидалось, что к началу этой недели проблема дефицита будет решена. Напомним, что с осени российские аптеки и дистрибьюторы не могли реализовывать закупленный товар из-за сбоев в работе с Национальной системой маркировки "Честный знак". С 26 октября им разрешили продавать, не дожидаясь одобрения системы. Директор АКГУП "Аптеки Алтая" Ольга Калита (в ее ведении находятся краевые аптеки, 3% розничного аптечного рынка) тогда публично заявила, что ситуация улучшится уже в ближайшие дни.

Однако прогнозы не сбылись. На вопрос "Когда лекарства появятся в продаже?" в большинстве аптек отвечают неопределенно. Обнадеживают покупателей лишь в подразделениях сетей "Аптека 22 плюс" и "Аптеки Алтая". Здесь корреспонденту amic.ru сказали, что дефицитные препараты могут завезти во вторник, 3 ноября.

Вообще, со слов сотрудников "Аптека 22 плюс", востребованные лекарства периодически закупаются для сети. Но поставляемых объемов категорически не хватает. То же самое говорят в "Аптеках Алтая".

"От нас сейчас ничего не зависит. Мы говорим дистрибьюторам о наших потребностях, но у них нет нужных объемов", – сожалеет директор предприятия Ольга Калита.

В аптеке "Ае-Вит" рассказали, что у них дела еще хуже, поэтому никаких обещаний они покупателям не дают. В последние несколько месяцев аптеке в принципе не удается заключить контракты по дефицитным препаратам. "Наша заведующая постоянно смотрит, где и что появляется, пытается ухватить. Но пока заявку сбросит, у поставщиков лекарств уже нет", – пояснил аптекарь из "Ае-Вит".

Похоже, что с аналогичными ситуациями сталкивается и руководство "Университетской аптеки". Противовирусного умифеновира тут нет с сентября, а антибиотиков азитромицин и левофлоксацин – с октября.

Как уже сообщал amic.ru, на сбои при работе с системой "Честный знак", помимо аптек и дистрибьюторов, жаловались крупные поставщики и производители лекарств (они не могут сбыть продукцию после производства, ввезти импортный товар в Россию и т.д.). Для них же послаблений до сих пор не введено. А это значит, что проблема дефицита лекарств вряд ли решится в ближайшее время.