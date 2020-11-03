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Всюду "нет". Отмена маркировки не решила проблему с лекарствами на Алтае

, ИА "Амител"
"Приходите завтра", – самое утешительное из того, что слышат покупатели
Фото amic.ru / Татьяна Труфанова

Фото amic.ru / Татьяна Труфанова

Чтобы купить лекарства, которые назначают врачи при лечении ОРВИ и коронавирусной инфекции, жители Барнаула "бросают клич" среди родственников, коллег, знакомых. Одному решить эту задачу по-прежнему крайне трудно, ведь в аптеках острый дефицит препаратов. Меры, предпринятые властями для борьбы с ним, не дают ощутимых результатов. Подробности в материале amic.ru.

Чего нет?

Накануне, 2 ноября, корреспондент amic.ru посетил десять городских аптек. Со слов провизоров, чаще всего горожане, следуя рекомендациям врачей, спрашивают противовирусный умифеновир, антибиотики азитромицин и левофлоксацин. Ни одного из этих трех препаратов в наличии не было. 

Не удивительно, что в течение "аптечного марафона" журналист не раз встречался у витрин с одними и теми же людьми. Вместе они преодолели следующий маршрут: пр. Социалистический ("Аптека 22 плюс" и "Ае-Вит"), пр. Строителей ("Фарм Дисконт" и "Аптеки Алтая"), ул. Деповская ("Здоровье" и "Университетская аптека") и пр. Ленина ("Аптека № 1", "Губернский лекарь", "Первая помощь", "Любимая"). А если человек заболел и ему некому помочь купить лекарства, сколько ему потребуется обойти аптек? Какой путь он осилит?

Добавим, что перечисленные провизорами лекарства, по версии Минздрава Алтайского края, входят в список самых дефицитных. Как сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства, в аптеках региона наблюдается острая нехватка ряда препаратов:

  • противовирусных – "Интерферон", "Ингавирин", умифеновир, осельтамивир;
  • антибиотиков – азитромицин, амоксициллин / клавулановая кислота, цефтриаксон, моксифлоксацин, левофлоксацин;
  • жаропонижающих – парацетамол.

Причина дефицита – отсутствие товара у оптовиков, пояснили в Минздраве.

Когда поступят в продажу?

Между тем ожидалось, что к началу этой недели проблема дефицита будет решена. Напомним, что с осени российские аптеки и дистрибьюторы не могли реализовывать закупленный товар из-за сбоев в работе с Национальной системой маркировки "Честный знак". С 26 октября им разрешили продавать, не дожидаясь одобрения системы. Директор АКГУП "Аптеки Алтая" Ольга Калита (в ее ведении находятся краевые аптеки, 3% розничного аптечного рынка) тогда публично заявила, что ситуация улучшится уже в ближайшие дни.

Однако прогнозы не сбылись. На вопрос "Когда лекарства появятся в продаже?" в большинстве аптек отвечают неопределенно. Обнадеживают покупателей лишь в подразделениях сетей "Аптека 22 плюс" и "Аптеки Алтая". Здесь корреспонденту amic.ru сказали, что дефицитные препараты могут завезти во вторник, 3 ноября.

Вообще, со слов сотрудников "Аптека 22 плюс", востребованные лекарства периодически закупаются для сети. Но поставляемых объемов категорически не хватает. То же самое говорят в "Аптеках Алтая".

"От нас сейчас ничего не зависит. Мы говорим дистрибьюторам о наших потребностях, но у них нет нужных объемов", – сожалеет директор предприятия Ольга Калита.

В аптеке "Ае-Вит" рассказали, что у них дела еще хуже, поэтому никаких обещаний они покупателям не дают. В последние несколько месяцев аптеке в принципе не удается заключить контракты по дефицитным препаратам. "Наша заведующая постоянно смотрит, где и что появляется, пытается ухватить. Но пока заявку сбросит, у поставщиков лекарств уже нет", – пояснил аптекарь из "Ае-Вит".

Похоже, что с аналогичными ситуациями сталкивается и руководство "Университетской аптеки". Противовирусного умифеновира тут нет с сентября, а антибиотиков азитромицин и левофлоксацин – с октября.

Как уже сообщал amic.ru, на сбои при работе с системой "Честный знак", помимо аптек и дистрибьюторов, жаловались крупные поставщики и производители лекарств (они не могут сбыть продукцию после производства, ввезти импортный товар в Россию и т.д.). Для них же послаблений до сих пор не введено. А это значит, что проблема дефицита лекарств вряд ли решится в ближайшее время.

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Татьяна Труфанова корреспондент

Комментарии

3.11.2020 12:51
- гость -

Эта власть проблемы населения не знает и не хочет знать - следовательно проблемы будут постоянно!

3.11.2020 12:53
- гость -

А если человек заболел и ему некому помочь купить лекарства, сколько ему потребуется обойти аптек? Какой путь он осилит?

Если есть голова на плечах, то ходить и не надо. Достаточно вспомнить забытые слова "дефицит" и "блат" из СССР. А в условиях капитализма и всеобщей сотовой связи это и совсем легко. Можно всё что угодно достать, только это будет стоить дороже официальной цены.

3.11.2020 12:59
- гость -

Танцы с маркировкой это отмазка, которая максимум неделю спасла наших чинуш, НЕТ лекарства просто по тому что НЕТ, а теперь когда рубль рухнул его просто не выгодно закупать(народ нищий продавать не кому)

3.11.2020 13:06
- гость -

народ нищий продавать не кому

Нищета населения тут не при делах. Виноваты лица у власти которые строят СССР 2.0 Придумали перечень ЖНВЛП и взялись за регулирования цен, тем самым убив рынок и получив дефицит.

3.11.2020 13:17
Рубцовчанин

"Эта власть проблемы населения не знает и не хочет знать - следовательно проблемы будут постоянно!"

Ты не прав Эта власть не зависит от проблем населения ! И Вы ее выбирали !

3.11.2020 13:24
- гость -

Ну противовирусные - это все равно фуфломицины, а вот антибиотики и парацетамол - это, да, проблема.

3.11.2020 13:26
- гость -

3.11.2020 13:06
- гость -
Виноваты лица у власти которые строят СССР 2.0 Придумали перечень ЖНВЛП и взялись за регулирования цен, тем самым убив рынок и получив дефицит.

не порите чушь, нет лекарств потому что их не поставляет ваш любимый запад, бойкотирут твою страну. А ты дальше стремись к их свободам .

3.11.2020 13:30
- гость -

Придумали перечень ЖНВЛП и взялись за регулирования цен, тем самым убив рынок и получив дефицит.

ты готов покупть пачку парацетамола за 1000 рублей или нет
рецепт борьбы с дефицитом известен: или 10-ти кратно повышаем цены, или понижаем кол-во денег в обороте или, как невероятно-фантастическое, организуем большее производство товара....
гайдай с чубайсом не дадут соврать)))

3.11.2020 13:32
- гость -

нет лекарств потому что их не поставляет ваш любимый запад, бойкотирут твою страну.

что, уже и парацетамол производим из зарубежных составляющих...
вот ето встали с колен)))

3.11.2020 13:32
- гость -

3.11.2020 13:17
Рубцовчанин

Не прав именно ты!
1. Если население эти проблемы свяжет с Путиным - проблемы будут!
2. ПЖиВ не выбирал - голосую за Яблоко!

3.11.2020 13:41
- гость -

Опять остается ждать, что какой-нибудь теле/радиоведущий родом из Алтайского края обратится к Путину с обращением, что у нас нет лекарств в аптеках.

3.11.2020 13:43
- гость -

нет лекарств потому что их не поставляет ваш любимый запад, бойкотирут твою страну.

Разумеется не поставляет, так как Россия озвучивает свою цену за которую готова их покупать. В наши времена их можно и в Африку продать по нормальной цене. Да и зачем вам западные лекарства? Вы же сами радуетесь санкциям и готовы лечиться бояркой и корой дуба.

3.11.2020 13:43
- гость -

3.11.2020 13:30
- гость -

есть мнение , что в предверии революции 1917 года, голод в стране был искусственно вызван заинтересоваными лицами. Вам это ничего не напоминает?
А кто сказал что лекарств нет? на складах томится лекарство, маркировку ктото вовремя придумал, случайно ли. Или все таки нет достатка в лекарствах и надо организовать ночную смену выпуска. Частники на такое не способны.

3.11.2020 13:45
- гость -

На местах сидят Маши и Коли , разваливают все кривыми руками, а виноват всегда один человек. Эх люди. вы такие люди.

3.11.2020 13:47
- гость -

3.11.2020 13:32
- гость -
2. ПЖиВ не выбирал - голосую за Яблоко!

Это за сумашедшего дядю, мигрировавшего в сша и оттуда дающего указания как жить?
клоунада хлеще чем сейчас.

3.11.2020 13:51
- гость -

ты готов покупть пачку парацетамола за 1000 рублей

В условиях дефицита возникновения чёрного рынка неизбежно.

3.11.2020 13:52
- гость -


3.11.2020 13:45
- гость -

На местах сидят Маши и Коли , разваливают все кривыми руками, а виноват всегда один человек. Эх люди. вы такие люди.


путен уже 20 лет ни причем, чем он все это время занимался?

3.11.2020 13:52
- гость -

Слышал что маркировка совсем не отпустила.
На словах что-то там разрешили.
Но систему БОЛЬШИХ штрафов никто не отменил.
Провизоры боятся реализовать без маркировки.

3.11.2020 14:12
- гость -

3.11.2020 13:26
- гость -
То есть теперь виноват Запад? А как же импортозамещение, подъем с колен благодаря санкциям и прочая, и прочая?....
3.11.2020 13:45
- гость -
На местах сидят Маши и Коли , разваливают все кривыми руками, а виноват всегда один человек. Эх люди. вы такие люди.
Вы вот прямо всерьез считаете, что система маркировки нужна Машам и Колям на местах, они же ее внедрили и разработали? Видимо, и с тахографов они же кормятся, и с онлайн касс, и т.д.

3.11.2020 14:22
- гость -

3.11.2020 14:12
- гость -
не передергивай.
организовать места для лечения и обеспечить народ лекарствами обязаны местные власти. и решить проблему маркировки временно они обязаны были, а не допускать аховую ситуацию вымирания народа.

3.11.2020 14:23
- гость -

3.11.2020 14:12
- гость -

а кто виноват? кто кормится то?

3.11.2020 14:42
Рубцовчанин

"на складах томится лекарство" - ты фото то прикрепи ! Тебе фото с отсутствием выкатили , да и Гарант вчера вещал , что у нас медицина вся мобилизовалась уже, про аптеки , правда, не говорил

3.11.2020 14:52
гость

А почему не проверили наличие раствора для инъекций? Почему нужно бегать по городу и искать физ. раствор? Что за бред? Нет ледокаина ! Если ты купил цефтриаксон, еще за водой побегай! Дексаметазон всем выписывают - тоже не достать! Назначение цефтриаксона - два раза в сутки ставить, в поликлинике ставят один раз - второй - идите куда хотите! В платных, когда узнают, какое лекарство будешь ставить - отказывают, и бегаешь по знакомым, чтобы укол тебе поставили! Это лечение?????????????

3.11.2020 14:57
- гость -

Да вы че? То запад виноват, то лекарств нет... Беру федеральную аптечную сеть, выбираю Барнаул, нобазит - нет и неизвестно когда будет. Выбираю регион: Москва - есть! Проверял и в других сетях - в Москве все есть!

3.11.2020 15:01
- гость -


3.11.2020 14:52
гость

А почему не проверили наличие раствора для инъекций? Почему нужно бегать по городу и искать физ. раствор? Что за бред? Нет ледокаина ! Если ты купил цефтриаксон, еще за водой побегай! Дексаметазон всем выписывают - тоже не достать! Назначение цефтриаксона - два раза в сутки ставить, в поликлинике ставят один раз - второй - идите куда хотите! В платных, когда узнают, какое лекарство будешь ставить - отказывают, и бегаешь по знакомым, чтобы укол тебе поставили! Это лечение?????????????


Дексаметазон не рекомендуется больным со среднетяжёлой и лёгкой формами заболевания. А если у тебя тяжёлая форма, то ты либо в больничке, либо бегать уже никуда не сможешь.

3.11.2020 15:03
- гость -

в Москве все есть!

А разве москва это не другая страна?

3.11.2020 15:04
- гость -


3.11.2020 14:57
- гость -

Да вы че? То запад виноват, то лекарств нет... Беру федеральную аптечную сеть, выбираю Барнаул, нобазит - нет и неизвестно когда будет. Выбираю регион: Москва - есть! Проверял и в других сетях - в Москве все есть!

Нобазит - фуфломицин, не нужен он вам. Если на упаковке написано: "противовирусное средство", можете выбрасывать в мусорку. Науке ни одного противовирусного средства не известно. С тем же успехом можете в церковь сходить помолиться.

3.11.2020 15:06
Рубцовчанин

"А разве москва это не другая страна?"

Ты не ПОВЕРИШЬ - ДА ! Там даже пенсии другие !

3.11.2020 15:20
- гость -

в Москве все есть!

я Вас разочарую, из всего списка: дексаметазон, цефтриаксон, цефатоксим, азитромицин, в Москве на складах нет ничего, на оптовых конечно.

3.11.2020 15:32
Гость

Вопрос: а как в Германии, с лекарствами? Напишите знающие.

3.11.2020 15:55
- гость -


3.11.2020 15:20
- гость -
я Вас разочарую, из всего списка: дексаметазон, цефтриаксон, цефатоксим, азитромицин, в Москве на складах нет ничего, на оптовых конечно.

Две-три недели назад знакомые своему тяжело болеющему родственнику антибиотики из Москвы заказывали по тройной цене с авиадоставкой. Пришло. Спасли. На фоне астмы тяжело протекало.
В больницу не ложили, нет мест для 25-летнего, слишком молодой еще, уколы ставили знакомые врачи дома. И кислородный баллон покупали, в маске периодически дышал.
Вот такая у нас доступная медицина.

3.11.2020 16:16
- гость -

Дексаметазон не рекомендуется больным со среднетяжёлой и лёгкой формами заболевания. А если у тебя тяжёлая форма, то ты либо в больничке, либо бегать уже никуда не сможешь.

Я не в больничке. Бегаю. И выписан мне дексаметазон и цефтриаксон. Как и многим пациентам с назначениями из 12 поликлиники на Юрина

3.11.2020 16:45
- гость -

Прочел комментарии... Хреново дело...... Чиновник враг всего живого...

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