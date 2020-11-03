Правительство Алтайского края не исключает продления школьных каникул

Решение о продлении школьных каникул в Алтайском крае обсудят на заседании оперативного штаба 5 ноября.

Как передают "Вести Алтай", вопрос поднимался на прошедшем оперативном совещании в понедельник, 2 ноября. Губернатор Виктор Томенко предложил обсудить вопрос с продлением школьных каникул или началом новой учебной четверти на следующем заседании, в четверг.

Кроме того, в ходе встречи руководитель Минобрнауки края Максим Костенко сообщил, что на карантине из-за ОРВИ и COVID-19 находятся шесть детских садов. При этом посещаемость дошкольных учреждений составляет 55%, что ниже, чем неделей ранее.

Напомним, что с 26 октября школьники Алтайского края ушли на осенние каникулы, которые должны закончиться 8 ноября. Увеличить срок каникул власти могут из-за сложной эпидемической обстановки по коронавирусу и сезонным ОРВИ.

Как ранее сообщил amic.ru, 20 октября Максим Костенко заявил, что после окончания каникул школьники продолжат учиться в очном формате.