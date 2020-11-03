Правительство Алтайского края не исключает продления школьных каникул

Решение о продлении школьных каникул в Алтайском крае обсудят на заседании оперативного штаба 5 ноября.
Как передают "Вести Алтай", вопрос поднимался на прошедшем оперативном совещании в понедельник, 2 ноября. Губернатор Виктор Томенко предложил обсудить вопрос с продлением школьных каникул или началом новой учебной четверти на следующем заседании, в четверг.
Кроме того, в ходе встречи руководитель Минобрнауки края Максим Костенко сообщил, что на карантине из-за ОРВИ и COVID-19 находятся шесть детских садов. При этом посещаемость дошкольных учреждений составляет 55%, что ниже, чем неделей ранее.
Напомним, что с 26 октября школьники Алтайского края ушли на осенние каникулы, которые должны закончиться 8 ноября. Увеличить срок каникул власти могут из-за сложной эпидемической обстановки по коронавирусу и сезонным ОРВИ.
Как ранее сообщил amic.ru, 20 октября Максим Костенко заявил, что после окончания каникул школьники продолжат учиться в очном формате.
Комментарии
А зачем продлят? Всю 4 четверть учились дистанционно, почему сейчас нет? Пусть хоть дома, но учатся
пусть уже работать идут. хватит дома сидеть.
Дистанционно пусть детки учатся, кто то может и против, но в данной ситуации это будет единственное правильное решение.
работать? возьмете моего сына к себе на работу?
Страшно детей в школу отправлять, весной заболевших намного меньше было, учились дистанционно, а сейчас зашкаливает число больных, все открыто.
Да уже решение принимать пора, а не думать
А как первоклашки будут учиться дистанционно? Начальная школа не может учиться дистанционно!!!
панику развели, у дочи в классе 4-5 человек не ходят из 29 в среднем. Это нормально в сезон ОРВИ. и вопрос комментаторам выше: куда пойдут работать учителя если ввести дистанционку по всей стране? вы думаете о последствиях чего просите?
ковид долго еще будет, меняйте привычки чтобы не входить в группу риска, пока еще не поздно