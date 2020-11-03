Зимней олимпиады сельских спортсменов Алтая в 2021 году не будет

Зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая, которая должна была состояться в Ключах в начале 2021 года, перенесли на 2022 год. Об этом в своем Instagram написал министр спорта края Алексей Перфильев.

"Ключевую роль в этом решении сыграли рост числа зараженных коронавирусной инфекцией, сезонный подъем ОРВИ и пневмонии. Переживем это непростое время и обязательно увидимся на Олимпиаде. Сегодня здоровье каждого из нас – главная победа", – подчеркнул Перфильев.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Летнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая 2020 по той же причине перенесли на июль 2021 года. Соревнования состоятся в Мамонтово.