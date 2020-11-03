Виктор Томенко поручил оперативнее оказывать медпомощь в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главам городов и районов региона повысить оперативность оказания медицинской помощи.
Томенко распорядился в том числе оценить ситуацию с доступностью получения консультации по телефонам районных и городских поликлиник, подчеркнув, что в этом плане уже есть заметные положительные сдвиги.
"В пятницу был проведен контрольный обзвон поликлиник Барнаула, который показал положительные результаты. Чтобы дозвониться в любую поликлинику города, нужно держать трубку не больше 30 секунд. Четыре гудка – и тебе ответили. Этого у нас три или четыре недели назад не было", – подчеркнул губернатор.
Также Томенко поручил выяснить, что является причиной отсутствия лекарств в аптеках – ажиотажный спрос или отсутствие поставок, информирует пресс-служба губернатора.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 225 новых случаев заражения коронавирусом и девять летальных исходов среди пациентов с COVID-19. В общей сложности с начала эпидемии в Алтайском крае заболели 19 892 человека, скончались – 808.
Комментарии
Он бы лучше поручил вернуть плановую медицинскую помощь!!! Люди почти год плановых операций не могут дождаться!
проснулась Маша...после ночи нашей...
Оказывается всё просто. Работать не надо. Надо просто встать и сказать: "Поручаю главам городов и районов региона повысить оперативность оказания медицинской помощи." И всё проблема решена.
вранье
Ответить быстро по телефону.... оказывается и это уже большое достижение в алтайской медицине. Дожили.
Хахахаха, ну вот теперь то и проблем не будет раз поручил спустя полгода эпидемии)) Это стиль его пахана, вякнуть фразы о всем хорошем и скрыться.
Ловко... Президент поручил губернаторам... Губернатор поручил главам районов. Молодец!!!
Чтобы дозвониться в любую поликлинику города, нужно держать трубку не больше 30 секунд. Четыре гудка – и тебе ответили. Этого у нас три или четыре недели назад не было", – подчеркнул губернатор.
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Чудак человек, а они что не знают, что идет обзвон губернатора?
глав.врачам звонил. на мобильный
Ловко... Президент поручил губернаторам... Губернатор поручил главам районов. Молодец!!!
Нужно ли вам рассказать конец этой истории, когда вызовут, к примеру, водителя скорой помощи и попросят повысить оперативность оказания медицинской помощи?
3.11.2020 16:44
- гость -
Ловко... Президент поручил губернаторам... Губернатор поручил главам районов. Молодец!!!
Нужно ли вам рассказать конец этой истории, когда вызовут, к примеру, водителя скорой помощи и попросят повысить оперативность оказания медицинской помощи?---Вы правы-так и будет!
Какой Томенко молодец - это же надо так ловко уметь перекладывать ответственность с своего Красноярского друга за оказание медицинской(!) помощи на глав муниципалитетов
Наконец-то. А то телились раньше врачи, в потолок плевали от скуки.
Пусть попы оторвут от дивана и чаепитий
Лечить теперь будут заговорами по телефону?
нужно держать трубку не больше 30 секунд. Четыре гудка – и тебе ответили
Секретный телефончик озвучте, плиииззз. Была на больничном с ковидом, по всем телефонам звонила, чтобы пришли мазок контрольный взяли. По полдня звонила. Без толку.
Люди сарказма тут навыдавали тонну.
Но сейчас никому не позавидуешь, и чиновникам в том числе.
Все хорошо, но как пендемия - хоть увольняйся.
Что ж тут неясного? он поручил обзвон замам, те дальше и в итоге поликлиники самообзванились все норм
Томенко распорядился в том числе оценить ситуацию с доступностью получения консультации по телефонам районных и городских поликлиник, подчеркнув, что в этом плане уже есть заметные положительные сдвиги.
Это Белоцкая ему так доложила в понедельник.
Президент поручил губернаторам... Губернатор поручил главам районов.
И только минздраву не поручили НИЧЕГО !
Вот это решение! Больницы краевые, а повысить оперативность должны муниципалы.
И любимый пОпов не при делах.
Гениально!
красиво бородку стригут ему. хорошо, что маску не одевает, демонстрирует.
А как дозвонился то врачей нету ! 90% болеют остальные уволились
Нужно уменьшать контактировать людей. Помогут меры как в Италии, Китае. Всех домой на 2 мечяца
на вора Япончика стал похож внешне
"поручил главам городов и районов региона повысить оперативность оказания медицинской помощи" позвольте часть бюджета Краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения идет из Минздрава края, часть из ТФОМСа. Какой механизм воздействия у глав городов и районов региона?
Какая прелесть!
4 гудка и ты здоров!
Знают что нет врачей которые ещё более оперативнее згреблись работать
Нет сотрудников в больницах и поликлиниках. Нет!!!
Только гудки , всего лишь ещё немного номеров.
Докторов всё всё равно нет.
какое население у нас несознательное, то лодку раскачивали, а в октябре вдруг на 1500 человек больше среднемесячного умерли, вообще только о себе думают