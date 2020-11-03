Виктор Томенко поручил оперативнее оказывать медпомощь в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главам городов и районов региона повысить оперативность оказания медицинской помощи.

Томенко распорядился в том числе оценить ситуацию с доступностью получения консультации по телефонам районных и городских поликлиник, подчеркнув, что в этом плане уже есть заметные положительные сдвиги.

"В пятницу был проведен контрольный обзвон поликлиник Барнаула, который показал положительные результаты. Чтобы дозвониться в любую поликлинику города, нужно держать трубку не больше 30 секунд. Четыре гудка – и тебе ответили. Этого у нас три или четыре недели назад не было", – подчеркнул губернатор.

Также Томенко поручил выяснить, что является причиной отсутствия лекарств в аптеках – ажиотажный спрос или отсутствие поставок, информирует пресс-служба губернатора.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 225 новых случаев заражения коронавирусом и девять летальных исходов среди пациентов с COVID-19. В общей сложности с начала эпидемии в Алтайском крае заболели 19 892 человека, скончались – 808.