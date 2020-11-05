Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти еще 11 пациентов с COVID-19. Общее количество летальных исходов в регионе с начала эпидемии выросло до 831.

За минувшие сутки лабораторно подтвердили еще 226 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе достигло 20 339 человек. Выздоровели 17 088 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 63, Бийск – 21, Рубцовск – 14, Новоалтайск – 12, Заринск – 10, Первомайский район – 9, Ребрихинский район – 7, Алейск – 6, Славгород, Павловский район – по 5 заболевших, Залесовский, Тальменский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Алейский, Благовещенский, Завьяловский, Змеиногорский, Каменский, Кулундинский, Мамонтовский, Новичихинский, Солонешенский районы – по 3 заболевших, Калманский, Косихинский, Локтевский, Немецкий национальный, Петропавловский, Рубцовский, Смоленский, Советский районы – по 2 человека, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Заринский, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский, Поспелихинский, Родинский, Суетский, Троицкий, Топчихинский, Третьяковский, Табунский, Тогульский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Шипуновский, Шелаболихинский, Чарышский районы – по одному заболевшему.

В тяжелом состоянии на 5 ноября находятся 589 пациентов, из них 183 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 599 коек.

Как уже сообщал amic.ru, Виктор Томенко во время рабочей поездки в Бийск поручил главам городов и районов края организовать оперативное оказание медицинской помощи. Так, по словам губернатора, в Барнауле уже есть заметные положительные сдвиги в этом вопросе.