Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти еще 11 пациентов с COVID-19. Общее количество летальных исходов в регионе с начала эпидемии выросло до 831.
За минувшие сутки лабораторно подтвердили еще 226 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе достигло 20 339 человек. Выздоровели 17 088 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 63, Бийск – 21, Рубцовск – 14, Новоалтайск – 12, Заринск – 10, Первомайский район – 9, Ребрихинский район – 7, Алейск – 6, Славгород, Павловский район – по 5 заболевших, Залесовский, Тальменский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Алейский, Благовещенский, Завьяловский, Змеиногорский, Каменский, Кулундинский, Мамонтовский, Новичихинский, Солонешенский районы – по 3 заболевших, Калманский, Косихинский, Локтевский, Немецкий национальный, Петропавловский, Рубцовский, Смоленский, Советский районы – по 2 человека, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Заринский, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский, Поспелихинский, Родинский, Суетский, Троицкий, Топчихинский, Третьяковский, Табунский, Тогульский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Шипуновский, Шелаболихинский, Чарышский районы – по одному заболевшему.
В тяжелом состоянии на 5 ноября находятся 589 пациентов, из них 183 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 599 коек.
Как уже сообщал amic.ru, Виктор Томенко во время рабочей поездки в Бийск поручил главам городов и районов края организовать оперативное оказание медицинской помощи. Так, по словам губернатора, в Барнауле уже есть заметные положительные сдвиги в этом вопросе.
Комментарии
Одни и те же цифры, только на ИВЛ и умерших рост
Что решили по каникулам? Выходят учащиеся в понедельник на занятия?
Завтра в час дня министр образования будет вещать
На самом деле смертность от Covid, не такая большая, всего 1%. Болеют без бессимптомно 50%. 40% Болеют в легкой форме. Вопрос: для чего "кошмарят" население?
Скоро введут комендантский час, как это делается в передовых демократических странах. Ну и криативить нужно. Вот, например, в Уэльсе ограничили количество гостей на свадебных церемониях, при этом на танцполе можно танцевать только гостям со стороны невесты. Предлагаю вот что: каждого барнаульца, выходящего из дома, помимо маски нужно обязать надевать наручники, например. Так мы очень даже наверняка сгладим кривую заболеваемости.
5.11.2020 16:04
- гость -
Ну так сходи в поликлинику и посмотри кошмарят там или на самом деле полная ж. Нормальный здоровый человек с обычными соплями туда сейчас не пойдет. Потом по аптекам пройдись, купи парацетамола хотя бы. Потом тело родственника с морга 2 недели позабирай. А что 1% всего, просто все морги трупами завалены. Живут в своем сказочном мире, пургу несут какую-то.
Гостю от 16:14
А поподробней можно, на каком заднем дворе больницы вы искали труп родственника? То есть так вот лежат трупы под открытым небом? Не особо верится. Даже по официальной статистики в день "с ковидом" умирает 10-12 человек. Всего по краю по разным причинам в сутки умирает более 100 человек. Т.е. на ковид приходится 10%. И трупы во дворе больницы? Раньше люди тоже умирали от гриппа, например. От пневмонии в год умирало более 20 тыс. человек, кстати.
За последнее время все научились регулярно мыть руки.
Тема следующей пандемии - «поворотники».
5.11.2020 16:23
Гость
Гостю от 16:14
А поподробней можно, на каком заднем дворе больницы вы искали труп родственника? То есть так вот лежат трупы под открытым небом? Не особо верится. Даже по официальной статистики в день "с ковидом" умирает 10-12 человек. Всего по краю по разным причинам в сутки умирает более 100 человек. Т.е. на ковид приходится 10%. И трупы во дворе больницы? Раньше люди тоже умирали от гриппа, например. От пневмонии в год умирало более 20 тыс. человек, кстати.
Официальной статистике верите? Путену тоже?
Гостю 16;04
Так народу в поликлиниках много от того, что медицину оптимизировали. А народ, более глупая его часть, насмотревшись телевизора, и впрямь побежали в поликлинику при малейшем чихе. А те кому нужно во время лечения не получают. Для конспирологов вопрос: если все знали, что приближается 2 волна, почему не могли обеспечить антибиотиками. Они стоят копейки. Нет маркировать нужно в этот самый момент.
5.11.2020 16:04
- гость -
На самом деле смертность от Covid, не такая большая, всего 1%.
Вопрос: для чего "кошмарят" население?
Для того что если заболеют почти все одновременно, смертность будет все 3%.
3% от населения АК это почти 100 тысяч смертей. Из-за отказа в обслуживании, из-за нехватки медиков и лекарств.
А если растянуть на год, то умрут менее 1%, а это тыщ 20.
Стоит ли "кошмаренье" населения ради сохранения 80 тысяч жизней?
Или лучше гордо ходить без масок в ночные клубы, блокировать трамваи и пусть эти жалкие 80 тысяч дохнут? Ты ж молодой и бессмертный, тебя ж лихо обойдет стороной.
Ну и пофиг что позавчера в Горном умер парень 21 года, пофиг что в Барнауле девчонка 25 лет умерла, пофиг что здоровый байкер 30 лет умер, тебя же это не коснется, и твоих родственников 100%, да же?
Гость 16:27
Так это Путен вам короновирусом через дебелятор промывает мозги))
5.11.2020 16:30
Гость
Гость 16:27
Так это Путен вам короновирусом через дебелятор промывает мозги))
Сам он сильно боится, в бункере прячется. Неспроста это.
5.11.2020 16:23
Гость Всего по краю по разным причинам в сутки умирает более 100 человек. Т.е. на ковид приходится 10%
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+10% по сравнению с обычным временем - это "так себе"? Вы ведь тоже можете войти в это число. Гробик с окошечками прикупили ? А что такого?
5.11.2020 16:04
- гость -
А как вас конкретно кошмарят? Расскажите, интересно даже стало.
5.11.2020 16:05
Гость
Меня никто не заставляет носить маску, я сама ее ношу. Ну а вы, да, можете и покреативить, наденьте на себя наручники или костюм зайчика.
Гость 16:43
Маски не помогают. В европе все носят маски с марта месяца. Помогло им? Есть такой человек Энтони Фаучи. Он весной заявил, что маски не помогают. Попробуйте найдите это высказывание в гугле. Все потерли с тех пор.
Ещё кто то верит в сказки- статистики?
Обещали лекарства бесплатно получающих лечение дома, поэтому цифра заболевших расти не будет.
Второй волны ещё не было
5.11.2020 16:49
Гость
Маски не помогают.
Если даже на 10% снижают риск заразиться, это уже великое дело.
Положим, каждый больной без маски заражает 2 человек, а в маске, 1.8 человека.
Через 10 инкубационных периодов разница в числе заразившихся в три раза.
2 - 1,8
4 - 3,2
8 - 5,8
16 - 10,4
32 - 18,8
64 - 34,0
128 - 61,2
256 - 110,2
512 - 198,3
1024 - 357,0
Так что даже 10% снижения делают чудеса.