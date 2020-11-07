231 новый случай заражения COVID-19 подтвердили в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 231 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб региона по мониторингу ситуации с COVID-19. Общее количество заболевших выросло до 20 799 человек.

Новые случаи инфекции распределились следующим образом: Барнаул – 77, Бийск –17, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Поспелихинский район – по девять заболевших, Алейск – восемь, Локтевский, Змеиногорский районы – по шесть заболевших, Кулундинский, Курьинский районы – по пять заболевших, Немецкий национальный, Павловский, Петропавловский, Ребрихинский, Усть-Пристанский районы – по четыре заболевших, Белокуриха, Алейский, Благовещенский, Залесовский, Рубцовский, Топчихинский районы – по три заболевших, Баевский, Егорьевский, Калманский, Каменский, Косихинский, Мамонтовский, Тальменский районы – по два заболевших, Алтайский, Заринский, Краснощековский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Троицкий, Табунский, Хабарский, Чарышский районы – по одному заболевшему.

Также за прошедшие сутки в Алтайском крае умерло еще 14 человек, зараженных коронавирусом. Семеро из них – от COVID-19. Общее число погибших достигло 856, из которых 423 умерли от коронавирусной инфекции, еще 431 – по иным причинам. На экспертизе находятся четыре случая.

Количество тяжелобольных на 7 ноября составляет 655 человек, 172 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, что 6 ноября власти Алтайского края решили еще на неделю продлить осенние школьные каникулы. Теперь школьники выйдут на учебу только 16 ноября.