Депутат Госдумы попросил расследовать смерть барнаульского реаниматолога

Депутат Госдумы от Алтайского края, журналист и писатель Сергей Шаргунов призвал тщательно расследовать смерть барнаульского реаниматолога горбольницы № 10 Юрия Кочетова. Об этом он рассказал в программе "Двенадцать" на канале "Россия 24".

"Очевидно, что отношение к здоровью врачей, попавших на передовую, должно быть особенно бережным. Поэтому на тяжелую историю из Барнаула хотелось бы обратить внимание прокуратуры и следствия", – сказал он.

Шаргунов подчеркнул, что необходимо серьезное расследование этой истории. По его словам, многим на фоне эпидемии "очень удобно ссылаться на особые обстоятельства, не соблюдая законы и ни за что не отвечая", прежде всего за жизни людей.

Как уже писал amic.ru, Юрий Кочетов заболел в октябре и, почувствовав у себя симптомы коронавируса, решил сдать тест. Спустя неделю он не смог получить результат. Врач заявлял, что несколько раз обращался к руководству с просьбой отпустить его на больничный, но получал отказы.

2 ноября стало известно, что мужчина умер. Его родственники обратились в прокуратуру.