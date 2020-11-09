В лабораториях объяснили большую погрешность тестов на COVID-19

Ложные результаты тестов на коронавирус связаны сразу с несколькими ошибками как работников лабораторий, так и самих пациентов. В частности, специалисты не всегда соблюдают порядок взятия анализов, а исследуемые – правила подготовки к процедуре.

Как рассказали РБК представители сразу нескольких лабораторий, во временных рекомендациях Минздрава указано, что биоматериал необходимо брать сразу из ротоглотки и носоглотки. Если медсестра берет анализ только из одного места, то вероятность получить ложноотрицательный результат значительно вырастает.

Кроме того, некоторые медработники не соблюдают стерильность зондов, пробирок, одноразовых перчаток, а также касаются щек и языка во время мазков.

Представители медицинских центров добавили, что риск ложноотрицательных результатов растет и при неправильной подготовке пациентов. Перед мазком на COVID-19 рекомендуется минимум час не употреблять пищу, не пить, не чистить зубы, не полоскать рот и не курить. Также нельзя промывать нос или закапывать лекарства.

Кроме того, вирус не всегда может присутствовать в мазке на момент взятия – с течением времени вероятность обнаружения коронавируса снижается до неопределяемого уровня.

Напомним, что 5 ноября главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил о погрешности тестов на COVID-19 в 30-40%. Это не связано с качеством самих тест-систем, а происходит из-за неправильного взятия биоматериалов.