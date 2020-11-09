В Бийске сломался единственный аппарат компьютерной томографии

Единственный на всю Бийскую зону аппарат компьютерной томографии в Консультативно-диагностическом центре Бийска сломался. Медицинский персонал, который проводил обследования, отпустили домой.

Как пишет "Бийский рабочий" со ссылкой на источник в медучреждении, техника подлежит восстановлению. Какие именно меры предпримут для обеспечения бийчан и жителей близлежащих муниципалитетов компьютерной томографией, пока неизвестно.

Издание отмечает, что из-за прироста зараженных коронавирусом аппарат круглосуточно использовался для диагностики степени поражения легких, а врачи не справлялись с огромным потоком пациентов.