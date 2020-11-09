В Бийске сломался единственный аппарат компьютерной томографии

Единственный на всю Бийскую зону аппарат компьютерной томографии в Консультативно-диагностическом центре Бийска сломался. Медицинский персонал, который проводил обследования, отпустили домой.
Как пишет "Бийский рабочий" со ссылкой на источник в медучреждении, техника подлежит восстановлению. Какие именно меры предпримут для обеспечения бийчан и жителей близлежащих муниципалитетов компьютерной томографией, пока неизвестно.
Издание отмечает, что из-за прироста зараженных коронавирусом аппарат круглосуточно использовался для диагностики степени поражения легких, а врачи не справлялись с огромным потоком пациентов.
Комментарии
Ключевое слово "единственный"
Попов, что предложишь людям? Потерпеть, понять и простить как всегда?
9.11.2020 17:20
- гость -
Ключевое слово "единственный"
Ну нет! Нам же говорили с каждого "утюга", что после весны мы готовы как никогда! И сейчас положение лучше, чем вечной!
Рентген поделают
В то время, как во всем мире ковидные разрушения легких видно только на КТ, в Алтайском крае для диагностики ковида используют рентген. Так что ничего критичного в Бийске не произошло. Сломается рентген - ковид начнут диагностировать по флюорографии. Сломается флюорограф - станут делать УЗИ. Главное - чтобы губернатор был здоров и красиво говорил.
Главное что выявлена очередная тухлодырая крыса.