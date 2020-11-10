Раздача лекарств для больных COVID-19 может начаться в Барнауле со следующей недели

На следующей неделе в Барнауле планируют начать выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19 на надомном лечении. Об этом заявила начальник отдела оказания медпомощи взрослому населению Минздрава Алтайского края Жанна Вахлова.
Как пишет пресс-центр мэрии, в ходе совещания городского оперштаба, которое прошло под руководством главы Барнаула Вячеслава Франка, Вахлова отметила, что подобная мера поможет снять социальную напряженность.
Также представитель ведомства отметила снижение времени ожидания скорой помощи. По ее словам, сейчас в службу поступает порядка 1100 вызовов ежесуточно, а на дежурстве постоянно находятся 60-65 бригад. При этом в городских аптеках сохраняется дефицит лекарственных препаратов.
Как ранее сообщил amic.ru, президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить регионам из федерального бюджета дополнительные средства на покупку лекарств для борьбы с COVID-19.
Комментарии
А может и не начаться
Парацетамол?
Пока тест не сдадите, и подтверждение не придет, вам скорее всего врятли что-то выпишут бесплатно.
10.11.2020 08:14
- гость -
Парацетамол?
а почему бы и нет? если ты и подобные тебе его весь смели.
А почему так поздно?! Путин считает, что второй волны еще нет?!
А только официальным ковидникам?
Или всем неофициальным кто ОРВИ тоже?