Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 15 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии в регионе выросло до 915. В 449 случаях причиной стал ковид.

За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 232 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе достигло 21 731 человека. Выздоровели 18 192 человека.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 72, Рубцовск – 14, Бийск, Заринск – по 10 заболевших, Алейск – 9, Новоалтайск, Славгород, Яровое –по 7 заболевших, Волчихинский, Поспелихинский районы – по 6 заболевших, Кулундинский, Михайловский, Первомайский районы – по 5 заболевших, Благовещенский, Ключевский, Косихинский, Локтевский, Рубцовский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Алейский, Залесовский, Змеиногорский, Курьинский районы – по 3 заболевших, Алтайский, Быстроистокский, Егорьевский, Зональный, Краснощековский, Новичихинский, Немецкий национальный, Солтонский, Тальменский, Троицкий, Табунский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Смоленский, Солонешенский, Топчихинский, Третьяковский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

В тяжелом состоянии на 11 ноября находится 661 пациент, из них к аппаратам ИВЛ подключены 177. В ковидных госпиталях остаются свободными 932 койки.

Как уже сообщал amic.ru, ранее председатель АКЗС Александр Романенко призвал усилить контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах. По его словам, не менее трети всех посетителей ТЦ либо ходят без маски, либо неправильно ее носят.