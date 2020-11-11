Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 15 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии в регионе выросло до 915. В 449 случаях причиной стал ковид.
За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 232 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе достигло 21 731 человека. Выздоровели 18 192 человека.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 72, Рубцовск – 14, Бийск, Заринск – по 10 заболевших, Алейск – 9, Новоалтайск, Славгород, Яровое –по 7 заболевших, Волчихинский, Поспелихинский районы – по 6 заболевших, Кулундинский, Михайловский, Первомайский районы – по 5 заболевших, Благовещенский, Ключевский, Косихинский, Локтевский, Рубцовский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Алейский, Залесовский, Змеиногорский, Курьинский районы – по 3 заболевших, Алтайский, Быстроистокский, Егорьевский, Зональный, Краснощековский, Новичихинский, Немецкий национальный, Солтонский, Тальменский, Троицкий, Табунский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Смоленский, Солонешенский, Топчихинский, Третьяковский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.
В тяжелом состоянии на 11 ноября находится 661 пациент, из них к аппаратам ИВЛ подключены 177. В ковидных госпиталях остаются свободными 932 койки.
Как уже сообщал amic.ru, ранее председатель АКЗС Александр Романенко призвал усилить контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах. По его словам, не менее трети всех посетителей ТЦ либо ходят без маски, либо неправильно ее носят.
Комментарии
Похоже помимо коек не добавили ни врачей, ни лекарств, ни оборудования.
Но отрапортовали красиво.
Вчера вызвали врача на дом. До сих пор никто не приехал. Поликлиника 14, где всё красиво.
А что Волчихе разрешили показывать больных? Удивительно три недели ни одного зато теперь 3-5-6.
11.11.2020 13:53
- гость -
Не тратьте время - не придет!
Врачей нет... Конечно, оптимизировать, теперь расстреливать предлагают из высоких кресел.
умирает каждый день много и тяжелых растет, а заболевает ровненькие цифры, лепота
Навальный медицину развалил- этот нехороший человек
За октябрь в Алтайском крае почти 1800 избыточных смертей (на 62% больше чем в октябре'19), это почти 60 в сутки.
Сами фантазируйте, сколько от ковида, сколько от страха перед ним, сколько от малодоступной плановой помощи.
Зачем строить госпиталь в "Посудацентре" на 500 коек, если свободно более 900 коек???
здоровья нам всем
а как же тогда денюжку тратить, не на лекарства же
Год высокосный.
На 700 тяжелых выйдем интересно или нет? Несколько дней уже около этой отметки но пока не превысили
Что вы привязались к врачам и чиновникам.Нет от этой заразы лекарств.Родственник месяц лежал в больнице.Ничего не помогло .Ни ИВЛ ,ни кислород ,ни антибиотики
11.11.2020 14:13
-гость-
Навальный медицину развалил- этот нехороший человек
А лёшик по Карабаху уже высказался или ещё на больничном?
Подскажите что с тестами кому задавать вопросы почему их нет и когда они будут??? т когда их начнут делать всем подряд? АМИК можете кому то задать вопрос...можно наверное опять же Губернатору или сразу в Москву?
Когда Вы поймёте, чтотпоановая помощь- это ПЛАНОВАЯ. От нее не умирают. Кто умер от отсутствия плановой помощи? У Вас есть примеры?