Директор барнаульской гимназии № 27 умер в ковидном госпитале

В Барнауле в возрасте 63 лет ушел из жизни директор гимназии № 27 Василий Пирожков. Был ли у него ковид, не сообщается.

Пирожков был заслуженным учителем России. Директором гимназии он работал с 1989 года, пишут "Вести".

Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле скончался известный педагог и художник-живописец Анатолий Штань. О кончине 84-летнего культурного деятеля сообщили на странице "Алтайская организация Союза художников" в соцсети Facebook.

Прощание с художником состоится 16 ноября в Барнаульском крематории по адресу проспект Космонавтов, 64. Оно начнется в 14 часов.