Директор барнаульской гимназии № 27 умер в ковидном госпитале

В Барнауле в возрасте 63 лет ушел из жизни директор гимназии № 27 Василий Пирожков. Был ли у него ковид, не сообщается.
Пирожков был заслуженным учителем России. Директором гимназии он работал с 1989 года, пишут "Вести".
Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле скончался известный педагог и художник-живописец Анатолий Штань. О кончине 84-летнего культурного деятеля сообщили на странице "Алтайская организация Союза художников" в соцсети Facebook.
Прощание с художником состоится 16 ноября в Барнаульском крематории по адресу проспект Космонавтов, 64. Оно начнется в 14 часов.
Комментарии
в тексте замените 23 на 27 гимназию...
Так директор гимназии 27 как в заголовке или 23 как в тексте?
Был ли у него ковид, не сообщается.
А почему он в ковидном госпитале оказался?..
15.11.2020 18:34
Гость
№27.
И вы все еще хотите, чтобы ученики выходили очно на учебу? Это преступление!!!
Зато какие то пикеты проводят родители, против дистанта, вы вообще о чем? Неужели детей не жалко подвергать опасности
не перекладывайте вину на родителей. надо качественно диагностировать и лечить. а не по 6 часов в очередях в масках сидеть, ожидая приема. и должна быть обеспеченность лекарствами. ну и не забывайте, что кто-то вылечился (про это вы в новостях не прочитаете). а кто-то, к сожалению, умер. и уже нельзя спросить директора школы, какого варианта он придерживается - чтобы дети сидели по домам и немного учились. или учились полноценно
Как бы ни цинично звучало,он был здоров или у него был мешок хронических заболеваний?
Как бы ни цинично звучало,он был здоров или у него был мешок хронических заболеваний?
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Ему было 63 года, о каком здоровье можно говорить в этом возрасте?
В таком возрасте достаточно болячек, но если бы не было ковида со своими болячками люди живут
Но все таки дома ковид подхватить труднее, чем в общественных местах
железная логика, дома безопаснее, спорить не буду
может объясните еще тогда, как может быть иммунитет всего 2 месяца и каким образом можно искоренить ковид? и как прививка помогает. наверное, надо всем без исключения ставить по прививке раз в 2 месяца. так?
До пенсии даже не дожил
Слава великому президенту
люди мрут как мухи, а почему не стали обрабатывать улицы, остановки, транспорт?! Это надо делать регулярно и везде, особенно в местах скопления людей, аптеки экономят, поставят где-нибудь в укромном месте мизерную бутылочку антисептика, разгильдяйство и
неумение оценить ситуацию. в советское время такое было невозможно, все бы послетели
Жалко дядьку !
Земля ему пухом!