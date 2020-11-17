Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 235 новых случаях заражения инфекцией, которые подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее число заболевших с начала эпидемии в регионе перевалило за 23 тысячи и на 17 ноября составляет 23 154 человека. Выздоровели 19 588 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 80, Рубцовск – 15, Заринск – 14, Славгород – 12, Новоалтайск, Первомайский район – по 9 заболевших, Курьинский, Тальменский районы – по 8 заболевших, Егорьевский, Локтевский районы – по 6 заболевших, Алтайский, Благовещенский, Бурлинский, Залесовский, Калманский, Ключевский, Новичихинский, Троицкий, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Яровое, Волчихинский, Михайловский районы – по 4 заболевших, Поспелихинский, Рубцовский районы – по 3 заболевших, Змеиногорский, Краснощековский районы – по 2 заболевших, Кулундинский район – 1.

Кроме того, за сутки в Алтайском крае скончались восемь пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных случаев в регионе выросло до 980.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 604 пациента, из них 148 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1405 коек.

Как ранее писал amic.ru, на заседании городского штаба по предупреждению распространения коронавируса, которое состоялось 16 ноября, зампредседателя комитета по образованию Барнаула Наталья Михальчук заявила, что продленные осенние каникулы позволили существенно снизить число больных COVID-19 и ОРВИ среди учителей и школьников.