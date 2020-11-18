Ученые обнаружили, что коронавирус в Алтайском крае мутировал

Вирусологи обнаружили мутации коронавируса SARS-CoV-2 в Алтайском крае, однако они никак не сказываются на тяжести течения COVID-19. Об этом заявил директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.
"Все выявленные замены в белках SARS-CoV-2 в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса", – цитирует эксперта РБК.
Мутация M153T в S-белке вируса ученые обнаружили еще в 13 регионах. Помимо Алтайского края, это Санкт-Петербург и Ленинградская область, Пермский, Краснодарский и Приморский края, республики Адыгея, Карачаево-Черкесия и Хакасия, а также Новосибирская, Свердловская, Омская области.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что специалисты выявили в Сибири частичную мутацию вируса SARS-CoV-2.
Комментарии
И что. Кому легче.
пфф, еще 2-3 месяца назад писали что по Европе гуляет уже около 60 вариантов вируса. Благо что отличия не существенные, функционально вирусы очень похожие.
Так что новость ни о чем.
погуглил. Даже еще круче.
"18 ноября 2020
По словам директора Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберта Ризванова, число мутировавших разновидностей вируса SARS-CoV-2 с момента первого появления коронавируса в мире достигло пяти сотен."
Палочно-приказная система созданная путиным и его дружками направлена в одну сторону - порабощение граждан РФ. Ранее такая система рухнула, проиграв конкуренцию развитым кап.странам, и унеся в небытие советский строй.