Ученые обнаружили, что коронавирус в Алтайском крае мутировал

Вирусологи обнаружили мутации коронавируса SARS-CoV-2 в Алтайском крае, однако они никак не сказываются на тяжести течения COVID-19. Об этом заявил директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

"Все выявленные замены в белках SARS-CoV-2 в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса", – цитирует эксперта РБК.

Мутация M153T в S-белке вируса ученые обнаружили еще в 13 регионах. Помимо Алтайского края, это Санкт-Петербург и Ленинградская область, Пермский, Краснодарский и Приморский края, республики Адыгея, Карачаево-Черкесия и Хакасия, а также Новосибирская, Свердловская, Омская области.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что специалисты выявили в Сибири частичную мутацию вируса SARS-CoV-2.