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Ученые обнаружили, что коронавирус в Алтайском крае мутировал

, ИА "Амител"
Изменения в SARS-CoV-2 выявили еще в 12 регионах страны
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Вирусологи обнаружили мутации коронавируса SARS-CoV-2 в Алтайском крае, однако они никак не сказываются на тяжести течения COVID-19. Об этом заявил директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

"Все выявленные замены в белках SARS-CoV-2 в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса", – цитирует эксперта РБК.

Мутация M153T в S-белке вируса ученые обнаружили еще в 13 регионах. Помимо Алтайского края, это Санкт-Петербург и Ленинградская область, Пермский, Краснодарский и Приморский края, республики Адыгея, Карачаево-Черкесия и Хакасия, а также Новосибирская, Свердловская, Омская области.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что специалисты выявили в Сибири частичную мутацию вируса SARS-CoV-2.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

18.11.2020 17:16
- гость -

И что. Кому легче.

18.11.2020 17:17
- гость -

пфф, еще 2-3 месяца назад писали что по Европе гуляет уже около 60 вариантов вируса. Благо что отличия не существенные, функционально вирусы очень похожие.
Так что новость ни о чем.

18.11.2020 17:19
- гость -

погуглил. Даже еще круче.
"18 ноября 2020
По словам директора Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберта Ризванова, число мутировавших разновидностей вируса SARS-CoV-2 с момента первого появления коронавируса в мире достигло пяти сотен."

18.11.2020 17:30
gogi

Палочно-приказная система созданная путиным и его дружками направлена в одну сторону - порабощение граждан РФ. Ранее такая система рухнула, проиграв конкуренцию развитым кап.странам, и унеся в небытие советский строй.

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