Пассажиропоток на автовокзале Барнаула вновь упал из-за коронавируса

Автовокзал Барнаула отметил очередное снижение пассажиропотока из-за COVID-19. Первое зафиксировали в апреле-мае, второе началось с октября и продолжается по сей день.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минтранс Алтайского края, по прогнозам, к концу 2020 года с автовокзала Барнаула отправятся около 834 тыс. человек. Это в 1,8 раза меньше, чем в 2019-м, когда транспортными услугами воспользовались более 1,5 млн пассажиров.

Как уже сообщал amic.ru, о значительном снижении пассажиропотока заявил и аэропорт Барнаула. Там к концу года прогнозируют снижение пассажиропотока на треть — 350 тыс. человек против 532 тыс. в 2019 году.