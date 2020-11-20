Пассажиропоток на автовокзале Барнаула вновь упал из-за коронавируса

Автовокзал Барнаула отметил очередное снижение пассажиропотока из-за COVID-19. Первое зафиксировали в апреле-мае, второе началось с октября и продолжается по сей день.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минтранс Алтайского края, по прогнозам, к концу 2020 года с автовокзала Барнаула отправятся около 834 тыс. человек. Это в 1,8 раза меньше, чем в 2019-м, когда транспортными услугами воспользовались более 1,5 млн пассажиров.
Как уже сообщал amic.ru, о значительном снижении пассажиропотока заявил и аэропорт Барнаула. Там к концу года прогнозируют снижение пассажиропотока на треть — 350 тыс. человек против 532 тыс. в 2019 году.
Комментарии
Дело тут вовсе не в короне. Лично я принципиально не пользуюсь услугами барнаульского автовокзала, так как его руководство совершенно не адекватные люди и относятся к пассажирам как к скоту.
раньше ездил на автобусе когда билет рублей 700-800 стоил, что не сильно от поезда отличалось. А потом цена за 1000 рублей улетела буквально за 1 год и поэтому теперь на поезде езжу: там плацкарт 900 а общий около 500. Так что причина не в коронавирусе, а жадности перевозчиков
а мы на машине стали ездить, чтоб не цеплять заразу, по деньгам даже выгоднее, цены на билеты действительно большие
Автовокзал и прилегающая территория позор столицы края. Уберите забор, рыгаловки. Сделайте площадь.
Автовокзал и прилегающая территория позор столицы края.
Так это не автовокзал, а базар для обогащения дирекции.