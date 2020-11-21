Число заражений коронавирусом в Алтайском крае превысило 24 тысячи

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло на 231 — до 24 084 человек, сообщает оперативный штаб региона.

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 77, Бийск – 21, Рубцовск – 18, Заринск, Новоалтайск , Славгород — по 7 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Павловский районы – по 5 заболевших, Алейск, Яровое, Ключевской, Михайловский районы – по 4 заболевших, Завьяловский, Локтевский, Первомайский, Солонешенский, Тальменский районы – по 3 заболевших, Бурлинский, Егорьевский, Каменский, Косихинский, Кулундинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Рубцовский, Угловский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алейский, Алтайский, Баевский, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Краснощековский, Крутихинский, Курьинский, Кытмановский, Новичихинский, Панкрушихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Смоленский, Троицкий, Тюменцевский, Табунский, Тогульский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

За сутки в Алтайском крае скончались восемь пациентов с COVID-19. Общее количество летальных случаев в регионе выросло до 1016.

Выздоровели в общей сложности 20 748 человек, в том числе 288 за последние сутки.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 559 пациентов, из них 153 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сделал прогноз по поводу начала спада заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае. По его словам, это может произойти в конце ноября.