230 заразившихся коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 230 новых случаях заражения инфекцией, которые подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее число заболевших с начала эпидемии в регионе на 23 ноября составляет 24 546 человек. Выздоровели 21 142 человека.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 69, Бийск –22, Рубцовск – 15, Заринск – 11, Славгород – 9, Новоалтайск – 8, Алейск – 7, Алтайский, Благовещенский, Ключевский, Михайловский, Рубцовский, Тальменский районы – по 5 заболевших, Яровое, Локтевский, Первомайский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Петропавловский, Родинский районы – по 3 заболевших, Белокуриха, Бурлинский, Калманский, Каменский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный, Троицкий, Третьяковский, Тюменцевский, Табунский, Целинный, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейский, Баевский, Змеиногорский, Смоленский, Солонешенский, Суетский, Тогульский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский районы – по одному заболевшему.

Кроме того, за сутки в Алтайском крае скончались восемь пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных случаев в регионе выросло до 1030.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 611 пациентов, из них 157 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1589 коек.

Как уже сообщал amic.ru, в ближайшее время из-за тяжелой эпидемической ситуации в Алтайском крае должны запретить проведение новогодних корпоративов. По словам депутата АКЗС Марии Прусаковой, губернатор Виктор Томенко подпишет запрет на работу кафе и ресторанов с 19:00 до 6:00 часов.