Новогодние корпоративы запретят в Алтайском крае

Новогодние корпоративы и другие праздничные мероприятия запретят в Алтайском крае из-за сложной эпидемической ситуации. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написала депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Мария Прусакова со ссылкой на слова спикера регионального парламента Александра Романенко.

По словам Прусаковой, в ближайшие дни губернатор Виктор Томенко подпишет распоряжение о запрете работы кафе и ресторанов с 19:00 до 6:00.

Ранее стало известно, что в Барнауле отменили новогодние гулянья, однако центральную елку все же установят.

По последним данным, в Алтайском крае с начала эпидемии коронавирусом заразились 24 316 человек. Из них 1022 скончались.