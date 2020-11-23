Новогодние корпоративы запретят в Алтайском крае

Новогодние корпоративы и другие праздничные мероприятия запретят в Алтайском крае из-за сложной эпидемической ситуации. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написала депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Мария Прусакова со ссылкой на слова спикера регионального парламента Александра Романенко.
По словам Прусаковой, в ближайшие дни губернатор Виктор Томенко подпишет распоряжение о запрете работы кафе и ресторанов с 19:00 до 6:00.
Ранее стало известно, что в Барнауле отменили новогодние гулянья, однако центральную елку все же установят.
По последним данным, в Алтайском крае с начала эпидемии коронавирусом заразились 24 316 человек. Из них 1022 скончались.
Комментарии
Главное не запретить, а следить за тем, как этот запрет соблюдается.
Вся бронь на базах отдыха проплачена, никто не отказался! И что запретили то?
Эээээ тоесть вирус тока с 19:00 до 6:00. опасен, ага? А в остальне время можно?
Решили просто людям ништяк обламать, для себя то пади всё в силе? Это как с масками - носите непоймичто на средства индивидуальной защиты у нас для вас средств нет чтоли?
И елку не устанавливать.
Эээээ тоесть вирус тока с 19:00 до 6:00. опасен, ага? А в остальне время можно?
А много массовых вечеринок и концертов с большим скоплением людей проводятся до 19:00?
23.11.2020 10:35
Гость гостевич
Каждое утро и вечер, автобус, трамвай и троллейбус называются.
Бред какой, уже у всех все забронировано, базы отдыха забиты! Ну если бы реально все соблюдали это все..а так, для кого этот запрет?!
Хотите избежать лишних смертей? Сократите новогодние каникулы до трех-четырех дней.
Этот запрет для галочки. Так же как маски. Толку никакого, но мы боремся, указы подписываем. А если не подписывать, скажут, а ты почему ничего не делаешь для борьбы с ковидом?
23.11.2020 11:30
- гость -
Хотите избежать лишних смертей?
Запритесь в погребе нахрен !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Надоели уже, бестолочь паникерская.
Сейчас бронь безвозвратная, так что отказываться слишком дорого, учитывая небывалый расцвет
спекуляциибизнеса.
От отказа плановой медпомощи умирает больше, чем от короновируса.
Хотите избежать лишних смертей?
Запретите автобусы, трамваи и такси. Запретите на улицы выходить без противогаза. Правда не факт, что смертей станет меньше.
23.11.2020 11:42
- гость -
Запретите на улицы выходить без противогаза.
Вы чёёёёё... Этоже тогда противогазы нада раздавать, а они бабок стоят, а они уже все поделены и по карманам распиханы и потрачены их даже назад то уже не достать.
Запрет надеюсь будет не на работу общепита, ан проведение любой развлекательной деятельности с 19-00?
Ну "запретили" и молодцы! А мы все равно праздновать будем! Идите вы лесом, запрещалки хреновы!
Ну что вы все так взволновались, как будто вам идти на корпоратив, а его отменили..
Надо же чиновникам показать вышестоящим, что они работают, заботятся о вас, а то что люди болеют и мрут, так сами виноваты.
От бида-то.... В столовую с музыкой ну пустют....