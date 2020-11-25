Виктор Томенко поручил разработать четкий алгоритм доставки лекарств ковидным больным

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание регионального оперштаба по COVID-19. Одним из вопросов стало обеспечение бесплатными лекарствами жителей региона, которые лечатся на дому.

"По информации Минздрава Алтайского края, уже заключены контракты по поставкам лекарств на общую сумму 75 миллионов. Часть препаратов поступила в регион 23 ноября, отгрузки продолжаются, и одновременно проводится отправка лекарств в медицинские организации городов и районов Алтайского края. На текущей неделе начнется выдача лекарств пациентам, проходящим амбулаторное лечение", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Виктор Томенко поручил краевому Минздраву разработать четкий алгоритм доставки лекарств пациентам на дом. К работе планируют привлекать волонтеров.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 227 случаев COVID-19, еще 15 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 25 001, а количество смертей достигло отметки 1050 человек.