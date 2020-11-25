В Алтайском крае усилят контроль за пенсионерами из-за коронавируса

В Алтайском крае динамично растет заболеваемость коронавирусом среди жителей старше 65 лет. Этот показатель достиг высокой отметки – 100 человек на 100 тысяч населения, заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ирина Пащенко на заседании краевого оперштаба по COVID-19, которое состоялось в среду, 25 ноября.

Глава ведомства призвала усилить контроль за тем, чтобы пенсионеры соблюдали режим самоизоляции. Такое же мнение выразил и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который попросил продолжать разъяснительные беседы.

"Если возрастной человек оказался на улице, просьба к полиции и к органам местного самоуправления – в рейдах не пропускайте таких людей. Подойдите, напомните, обратите внимание на то, что людям старшего поколения не надо выходить из дома без большой надобности", – заявил глава региона.

Добавим, что на заседании оперштаба власти также обсудили введение запрета на проведение в общественных местах зрелищно-развлекательных, досуговых и новогодних мероприятий с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021-го. По этому вопросу оперштаб уже выработал согласованное решение, но пообещал опубликовать его "в самое ближайшее время".

Ранее губернатор края Виктор Томенко поручил разработать четкий алгоритм доставки лекарств ковидным больным. К работе он также предложил привлечь волонтеров.

За последние сутки в Алтайском крае выявили 227 случаев коронавируса, 15 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 25 001, а количество смертей достигло 1050 человек.