227 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

За последние сутки в Алтайском крае зарегистрировали 227 новых случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб. Общее число заболевших выросло до 25 905, выздоровели — 22 358 пациентов (+154 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились следующим образом: Барнаул – 51, Рубцовск – 16, Заринск – 9, Тальменский район – 8, Павловский район – 7, Бийск, Ребрихинский, Рубцовский районы – по 6 заболевших, Славгород, Благовещенский, Волчихинский, Залесовский, Заринский, Краснощековский, Кулундинский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Родинский, Романовский, Троицкий районы – по 4 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Ключевской, Курьинский, Немецкий национальный, Первомайский, Шипуновский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Алейский, Баевский, Егорьевский, Завьяловский, Зональный, Косихинский, Смоленский, Солтонский, Тогульский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Красногорский, Кытмановский, Новичихинский, Панкрушихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Табунский, Усть-Калманский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Кроме того, за сутки в крае скончались 13 пациентов с COVID-19. Общее количество летальных случаев в регионе выросло до 1102.

В настоящее время в тяжелом состоянии находится 501 пациент, из них 170 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал ограничительные меры, которые прописаны в новой редакции "антиковидного" указа от 26 ноября. По словам главы региона, на непопулярные меры пришлось пойти из-за эпидемической обстановки.