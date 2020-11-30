В Алтайский край поступила новая партия вакцины от коронавируса

Две тысячи доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") поступили в Алтайский край. Но прививать ими будут только медицинских работников. Об этом во время пресс-конференции рассказала Жанна Вахлова, начальник отдела организации медпомощи взрослому населению Минздрава региона.
"Дозы поступили, вакцинация начинается. Прививки поставят только медработникам, потому что они могут быть потенциальными разносчиками коронавирусной инфекции, так как у них большой контакт с населением. Поэтому нам нужно обезопасить их и пациентов, чтобы медицинские организации не стали источником распространения инфекции", – пояснила Жанна Вахлова.
По ее словам, вакцины поступило немного, так как она требует особых условий хранения (чтобы соблюдался непрерывный температурный режим).
Поступившая вакцина будет храниться в компании "Аптеки Алтая". Ставить прививки от коронавируса, по всей видимости, будут в поликлинике № 1 Барнаула. В Минздраве говорят, что сейчас формируются списки людей на вакцинацию. В ней будут участвовать не только барнаульские врачи, но и районные. В первую очередь прививать будут тех, кто не болел коронавирусной инфекцией.
А вот массовая вакцинация населения начнется ближе к весне 2021 года, говорит Жанна Вахлова. И для этого будут использовать вакцину, которая не требует серьезных условий хранения. "Сейчас существует три вакцины. Сложно сказать, какая именно поступит для массовой вакцинации, потому что они находятся на стадии клинических испытаний", – добавила специалист.
Напомним, пробная партия вакцины от коронавируса в Алтайский край пришла в количестве 42 доз. Прививочная кампания по иммунизации медработников против COVID-19 стартовала 23 сентября. Вакцинокомплекс состоял из двух прививок, которые добровольцам ставили с интервалом в 21 день.
Комментарии
Когда это Аптеки Алтая стали компанией??? А медики потенциальными разносчиками??? Как выплаты медикам, Дак нужно доказывать. А как прививать, так без доказательства потенциальные разнасчики
«Медуза» бращает внимание на то, что разработчики так и не опубликовали подробности испытания вакцины ни в одном научном журнале, а до завершения полноценных исследований третьей фазы вопрос о том, эффективна вакцина или нет, остается открытым. Дело в том, что испытания лекарств регулярно проваливаются на этом этапе
Так что, делает вывод издание, те, кто будет прививаться данной вакциной, делают это фактически на свой страх и риск: «Они не обязаны подписывать соответствующие бумаги, вести дневник добровольца, их не защищает Хельсинкская декларация, а производитель не обязан следить за состоянием людей и включать данные по ним в исследование».
Врачей которых ковидла не убила, вакцина добьёт, ну и что, бабы ещё нарожают
Виват Попову!
В медузе дурналисты безмозглые тупари.В вакцинах разбираются как свиньи в картофельных шкурках ) нашли что читать и тем более цитировать
«У нас же не началась ещё широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Просто как глава государства он не может в качестве добровольца принимать участие, это невозможно», — пояснил Песков.
Как отметил представитель Кремля, президент не может использовать несертифицированную вакцину.
«Сейчас закончатся уже все процедуры, и потом, если он посчитает необходимым, он сообщит об этом», — добавил он.
Ясен пень, проведут испытания на мышах, простите, на врачах, ну тогда прививку
царь сделает
Американский посол вна украине запретил украинцам закупать российскую вакцину.Вместо неё придётся закупать американскую и проверять на украинских "сусликах".А там уж посмотрит что да как ))
иректор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи во время экспертной дискуссии, организованной телеканалом National Geographic, выразил серьезные сомнения в том, что вакцина будет безопасной. «Я надеюсь, что россияне точно подтвердили безопасность и эффективность вакцины. У меня есть серьезные сомнения в том, что они сделали это», — сказал он, отметив, что США работает над 6 или больше вакцинами. «Если бы мы хотели рискнуть и навредить множеству людей, дав им то, что не работает, то могли бы при желании начать хоть на следующей неделе. Однако это действует не так», — пояснил эксперт.
С ним солидарен и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, который тоже довольно скептически прокомментировал новости о российском препарате. Он считает, что лекарство пока не прошло третью стадию клинических исследований на большой выборке добровольцев, поэтому «вакцинировать миллионы или даже миллиарды человек» слишком рано и, вероятно, опасно, передает его слова РИА «Новости».
Венгерские и английские врачи уже испытали российскую вакцину.Эффективность 92-95 %.Сами же официально и опубликовали.
Когда наладится массовое производство и распространение российской вакцины,те украинцы которые поумнее будут покупать "белорусскую" и "венгерскую" вакцины.
То говорили, что массовую вакцинацию начнут до конца этого года.
Потом - "в начале следующего".
Теперь уже - "ближе к весне". И "всех вакцинировать не нужно".
Ну а после весны, сами знаете, лето, когда заболеваемость и так падает.
Подозреваю, нужно готовиться, что никакой вакцины не будет.
30.11.2020 14:53
- гость -
Венгерские и английские врачи уже испытали российскую
От американских препаратов российскую вакцину отличает нежелание разработчиков публично делиться информацией о проводимых клинических испытаниях, что заставляет экспертов сомневаться в любых заявлениях по поводу эффективности "Спутника".
Заявление Pfizer о 95-процентной эффективности сделано на основе 170 заболевших (общее число участников испытаний - 40 тысяч), из которых настоящую вакцину получили лишь восемь человек.
А вот вывод об эффективности российской вакцины, согласно заявлениям РФПИ, сделан по итогам лишь 20 заражений. Сколько из них получили настоящий препарат, неизвестно. Подробные данные, на основе которых был сделан вывод о 92-процентной эффективности, не раскрываются.
Венгерские и английские врачи уже испытали российскую вакцину.Эффективность 92-95 %
Помню в 1997г. фирма "Биотек" устроила презентацию в гастрономе "Под шпилем" своей продукции, алкогольные напитки из паленой водки, конфискованной ОБЭПом и переданной Биотеку на переработку. Гадость редкостная, люди пробовали и морщась отходили, бомжы пили и наперебой расхваливали, телевидение вовсю снимало на камеру только бомжей, хвалящих вакцину.
Чтобы начать массовую вакцинацию нужно выпустить достаточное количество доз вакцины ( не забывайте , что она двукомпоннентная ) , а теперь посчитайте сколько это будет , и может быть поймёте почему до сих пор не начали .
Подробные данные, на основе которых был сделан вывод о 92-процентной эффективности, не раскрываются.
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Но венгры и англичане опубликовали такие же результаты с российской вакциной,которую каждый у себя в стране испытывал.
тор 15:06
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Барнаульские бомжи 23-летней давности-то понятно.А как на это отреагировали английские и венгерские врачи? Не припомните?
30.11.2020 15:10
- гость -
Подробные данные, на основе которых был сделан вывод о 92-процентной эффективности, не раскрываются.
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Но венгры и англичане опубликовали такие же результаты с российской вакциной,которую каждый у себя в стране испытывал
Откуда колипастите Царьград или Русская весна?
Медиков будет меньше.
Израиль решил закупать российскую вакцину.
Данные с их официальных сайтов.
А медуза-дерьмо собачтье.
30.11.2020 15:20
- гость -
Израиль решил закупать российскую вакцину.
Патент на российскую вакцину рассматривается уже в 150 странах, заявил сегодня директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор «Адассы , "Адасса» — частная больница, но большинство пациентов в ней лечатся за счет больничных касс. Структура уже несколько лет сталкивается с коммерческими угрозами и нехваткой средств, особенно, во время коронакризиса, когда в Израиле исчезли медицинские туристы, Зеев Ротштейн уже довольно долгое время продвигает российскую вакцину, рассказывая о ее пользе и необходимости закупки препарата Активность профессора имела очень простое объяснение — «Адасса» станет региональным дистрибьютором по распространению вакцины в Израиле и не только.
Два еврея всегда договорятся, бизнеси ничего личного
15:20
--------Наверное потому что в разработке этой российской вакцины участвовали и евреи )
30.11.2020 14:36
- гость -
«Они не обязаны подписывать соответствующие бумаги, вести дневник добровольца, их не защищает Хельсинкская декларация"
Чё то я ржу. Они там в Медузе совсем не дружат с головой. Пусть ждут свой пфайзер, который еще неизвестно когда выйдет в широкое применение. Одних американцев больше 300 млн.
Медицинские организации давно стали источником распространения инфекции.