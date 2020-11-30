В Алтайский край поступила новая партия вакцины от коронавируса

Две тысячи доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") поступили в Алтайский край. Но прививать ими будут только медицинских работников. Об этом во время пресс-конференции рассказала Жанна Вахлова, начальник отдела организации медпомощи взрослому населению Минздрава региона.

"Дозы поступили, вакцинация начинается. Прививки поставят только медработникам, потому что они могут быть потенциальными разносчиками коронавирусной инфекции, так как у них большой контакт с населением. Поэтому нам нужно обезопасить их и пациентов, чтобы медицинские организации не стали источником распространения инфекции", – пояснила Жанна Вахлова.

По ее словам, вакцины поступило немного, так как она требует особых условий хранения (чтобы соблюдался непрерывный температурный режим).

Поступившая вакцина будет храниться в компании "Аптеки Алтая". Ставить прививки от коронавируса, по всей видимости, будут в поликлинике № 1 Барнаула. В Минздраве говорят, что сейчас формируются списки людей на вакцинацию. В ней будут участвовать не только барнаульские врачи, но и районные. В первую очередь прививать будут тех, кто не болел коронавирусной инфекцией.

А вот массовая вакцинация населения начнется ближе к весне 2021 года, говорит Жанна Вахлова. И для этого будут использовать вакцину, которая не требует серьезных условий хранения. "Сейчас существует три вакцины. Сложно сказать, какая именно поступит для массовой вакцинации, потому что они находятся на стадии клинических испытаний", – добавила специалист.

Напомним, пробная партия вакцины от коронавируса в Алтайский край пришла в количестве 42 доз. Прививочная кампания по иммунизации медработников против COVID-19 стартовала 23 сентября. Вакцинокомплекс состоял из двух прививок, которые добровольцам ставили с интервалом в 21 день.