"Мы-то не сдохнем – люди страдают". Как общепит собирается пережить запрет корпоративов

Подсчитывать убытки и сокращать персонал готовятся барнаульские рестораторы из-за запрета корпоративов, который в Алтайском крае ввел Виктор Томенко. Причем если рестораны и кафе хотя бы смогут работать и принимать гостей, банкетным залам придется просто закрыться на замок в самый "урожайный" период – с 15 декабря по 15 января. Владельцы заведений рассказали amic.ru, почему считают решение властей неправильным, сколько денег потеряют из-за запрета и рискнут ли работать "втемную".
"Как в дуршлаге воду носить"
Нелогично, неэффективно и больше похоже на издевательство – так о новых ковидных ограничениях говорят барнаульские владельцы банкетных залов. Им, в отличие от кафе и ресторанов, которым губернаторский указ все же разрешил работать в прежнем режиме, просто придется простаивать месяц. Владелец сети банкетных залов "Банкет22" Александр Черепанов подсчитал, что потеряет за это время около двух миллионов рублей. И не уверен, что такие жертвы хоть как-то помогут остановить распространение коронавируса.
"У нас ежедневно порядка 200 тысяч человек ездят на работу в автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках. Вплотную друг другу, безо всякой дистанции. Я же у себя в больших залах могу и два, и три метра сделать между столами. Но мне почему-то вообще нельзя работать. Это не та мера, которая поможет. Это как в дуршлаге воду носить. Уверен, результата будет ноль", – убежден Черепанов.
Согласна с ним и Елена Медина, которой принадлежат банкетные залы "Серебро" в Барнауле и Vesna в Новоалтайске. По ее словам, запрет корпоративов может "окончательно добить" отрасль, которая и без того сильно пострадала в пандемию.
"У банкетников сейчас – полная катастрофа, которая длится еще с весны. Можно понять тех, кто летом пытался втихую проводить торжества. Потому что это уже был тогда вопрос жизни и смерти для многих – работать или нет. И вот сейчас нас снова закрывают. Я пока не знаю, как мы будем выживать", – объясняет Медина.
Только в Новоалтайске владелица, по ее словам, недосчитается почти полмиллиона рублей чистой прибыли: и это без учета новогодней ночи. В Vesna были забронированы все дни, начиная с 17 декабря. Теперь ресторатор пытается договориться с клиентами, чтобы перенести корпоративы на ранние даты.
Кафе и ресторанам повезло больше: они будут работать, но без праздничных мероприятий. Хотя незадолго до губернаторского указа владельцы насторожились: депутат АКЗС Мария Прусакова написала у себя в соцсети "ВКонтакте", что заведениям общепита запретят работать с 19:00 до 06:00. Так что можно сказать, что рестораны отделались малой кровью, считает управляющая барнаульскими ресторанами "ШашлыкоFF" Юлия Румянцева. Правда, радости, по ее словам, это никому не прибавляет: клиентов в заведениях сейчас очень мало.
"Корпоративы мы еще в начале весны решили не проводить. Все было ожидаемо. Так что для нас абсолютно ничего не поменялось. Но хорошего в этом, честно, мало. Рестораторы давно живут в этом режиме пандемии. Трафик очень сильно упал, к нам приходит мало людей. Так что просто плывем по течению. Надеемся на светлое будущее, когда пандемия закончится", – объяснила Румянцева.
При этом в "ШашлыкоFF" не ждут, что из-за запрета корпоративов барнаульцы массово пойдут в рестораны отмечать Новый год небольшими компаниями. "Мое личное ощущение, что те, кто уже решил провести большой корпоратив, все равно его проведут. Неважно где, как и за какими закрытыми дверями", – объяснила Румянцева. А потому в сети гриль-баров ожидают, что трафик на новогодние праздники будет таким же низким, как и раньше.
Корпоратив или ужин?
Больше всего владельцы заведений возмущены тем, что из указа непонятно, что считать корпоративом, а что – нет. Вернее было бы не запрещать работу одним и разрешать другим, а четко прописать правила работы заведения, считает Черепанов.
"Лично я этот указ так до конца и не понял. Поспрашивал людей – они тоже не понимают. Там нет запрета деятельности общественного питания. Тогда почему нам работать нельзя? Вместо конкретных слов – сложносочиненные и малопонятные предложения. Написали бы просто: запрещено работать банкетным залам, разрешено ресторанам. Я бы понял. А еще лучше разрешили бы работать и четко прописали: сколько должно быть столиков и гостей, на каком расстоянии друг от друга. И все остались бы довольны", – предложил Черепанов.
Юлия Румянцева предположила, что под новогоднее мероприятие от простых посиделок в кафе отличает организованность. То есть тихо отпраздновать Новый год в кафе можно, но без ведущего, танцев и конкурсов.
А потому, если в ресторан придут больше десяти человек и усядутся за один стол – это будет считаться просто ужином, полагает управляющая. При условии, что никакой развлекательной программы в кафе не будет. Но при этом Румянцева не уверена, что с подобным согласятся надзорные органы, если в этот момент нагрянут с проверкой. Как же оно будет работать на самом деле, похоже, пока никто не знает.
"Люди скоро возьмутся за вилы"
Теперь владельцы банкетных залов уговаривают клиентов провести корпоратив раньше – до 15 декабря. Но барнаульцы на такой вариант соглашаются очень неохотно, объясняет Елена Медина.
"Мы пытаемся перенести на "пораньше" всех, с кем уже договорились. Но люди попросту устали от запретов. Даже разговаривать не хотят. Поэтому большинство просто отказывается от корпоратива. Я их понимаю: все ждали праздника, переживали, а в итоге – запрет. У людей просто пропадает настрой", – подчеркивает Медина.
Сейчас владелица банкетных залов предлагает клиентам альтернативный вариант: организацию выездного банкета прямо в офисе. Но и эта идея, по ее словам, клиентам не особо нравится. Все хотят нормального новогоднего праздника в привычные и удобные даты.
Из-за пандемии сотрудников "Серебра" и "Весны" перевели с оклада на сдельную оплату. По-другому "тянуть" бизнес возможности нет, объясняет владелица. В "Банкете22" часть работников зарплату все еще получают. Но после очередных запретов у компании не останется вариантов, кроме как сократить персонал, отметил Черепанов. В первую очередь – официантов и поваров.
"Мы-то не сдохнем. Просто в этой сфере задействовано столько людей – тысячи человек. И больше всего пострадают простые люди. У меня есть 10 управляющих – их я ни за что не уволю. Мне эти специалисты очень нужны. Поэтому сокращать придется официантов, поваров и уборщиков. Среди них много молодежи, которая и так еле выживает. Но выбора у меня нет. В такое положение сейчас власти ставят ресторанный бизнес. Это не Европа, где государство платит зарплату сотрудникам на время ограничений. Люди скоро просто возьмутся за вилы. И я их пойму", – объясняет Черепанов.
Коттеджи и закрытые двери
Впрочем, многие компании так или иначе намерены провести корпоратив: пусть даже нелегально. Об этом amic.ru на условиях анонимности рассказали барнаульские ведущие мероприятий. В качестве альтернативы банкет-холлам они рассматривают загородные коттеджи. Но есть и те, кто все равно готов отметить в банкетном зале, выпивая и прячась от сотрудников Роспотребнадзора за закрытыми дверями. По словам артистов, в городе немало заведений, которые согласны проводить торжества на таких условиях.
"Всем хочется работать. И все сейчас думают, как это сделать. Но как по факту получится, никто пока не знает. Летом так же было – кто-то работал под страхом, а кто-то – нет. Но тогда нарушители ловились сложнее. Два месяца ограничений – это восемь выходных. Не в каждый же день проверку проведешь. А тут все очевидно – самыми пиковыми будут 25 и 26 декабря. Согнать все органы на проверки в рестораны и залы на эти два дня не составит труда. Поэтому сейчас работать втемную опасно", – предположил Черепанов.
Кстати, некоторые барнаульские заведения не стесняются открыто говорить, что корпоративы все-таки проведут. Например, ресторан SREDA сообщил у себя в Instagram (уже после губернаторского указа), что новогодние праздники там будут организовывать с 20 по 30 декабря. В посте даже подчеркивается, что в заведении еще осталось несколько свободных дат для брони.
Комментарии
Люди скоро просто возьмутся за вилы. И я их пойму", – объясняет Черепанов.
Действительно, надоели глупые запреты. А не пора вытащить одного красноярца из голубого дома и выкинуть в мусорный контейнер?
недополученная прибыль это не убытки!
Никто не страдает, кроме «рестораторов»
Какие рестораторы в брн? О чем речь то, нищета и следствие это тухляк в так называемых ресторанах. Кроме единственного города путинской страны где есть деньги это мск, нигде не может быть нормальных ресторанов.
Как бы скажу за свою семью, никогда не посещали рестораны, банкеты, корпоративы, не поддержу их страдания.
Почти уничтожив медицину, наша власть пытается бороться с заболеванием запретами и масками!
1.12.2020 07:40
ну я бы за все рестораны говорить не стал... в центральном на пл.Советов вечно места нету, люди бесконечно едят и едят (да в 7 утра на завтра толпами ездят), как с голодного краю, и ну оно и понятно.. весь бомонд города там всегда, а ценник там конский...правда вкусно... а там где никого нет, ну наверно там готовить не умеют
Да вам в деревне какие корпоративы? Всегда бухали на диване. Жаль вас! Понятно, что и в ресторане не были ни разу, это ж дорого для вас!
Но не все такие!