"Мы-то не сдохнем – люди страдают". Как общепит собирается пережить запрет корпоративов

Подсчитывать убытки и сокращать персонал готовятся барнаульские рестораторы из-за запрета корпоративов, который в Алтайском крае ввел Виктор Томенко. Причем если рестораны и кафе хотя бы смогут работать и принимать гостей, банкетным залам придется просто закрыться на замок в самый "урожайный" период – с 15 декабря по 15 января. Владельцы заведений рассказали amic.ru, почему считают решение властей неправильным, сколько денег потеряют из-за запрета и рискнут ли работать "втемную".

"Как в дуршлаге воду носить"

Нелогично, неэффективно и больше похоже на издевательство – так о новых ковидных ограничениях говорят барнаульские владельцы банкетных залов. Им, в отличие от кафе и ресторанов, которым губернаторский указ все же разрешил работать в прежнем режиме, просто придется простаивать месяц. Владелец сети банкетных залов "Банкет22" Александр Черепанов подсчитал, что потеряет за это время около двух миллионов рублей. И не уверен, что такие жертвы хоть как-то помогут остановить распространение коронавируса.

"У нас ежедневно порядка 200 тысяч человек ездят на работу в автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках. Вплотную друг другу, безо всякой дистанции. Я же у себя в больших залах могу и два, и три метра сделать между столами. Но мне почему-то вообще нельзя работать. Это не та мера, которая поможет. Это как в дуршлаге воду носить. Уверен, результата будет ноль", – убежден Черепанов.

Согласна с ним и Елена Медина, которой принадлежат банкетные залы "Серебро" в Барнауле и Vesna в Новоалтайске. По ее словам, запрет корпоративов может "окончательно добить" отрасль, которая и без того сильно пострадала в пандемию.

"У банкетников сейчас – полная катастрофа, которая длится еще с весны. Можно понять тех, кто летом пытался втихую проводить торжества. Потому что это уже был тогда вопрос жизни и смерти для многих – работать или нет. И вот сейчас нас снова закрывают. Я пока не знаю, как мы будем выживать", – объясняет Медина.

Только в Новоалтайске владелица, по ее словам, недосчитается почти полмиллиона рублей чистой прибыли: и это без учета новогодней ночи. В Vesna были забронированы все дни, начиная с 17 декабря. Теперь ресторатор пытается договориться с клиентами, чтобы перенести корпоративы на ранние даты.

Кафе и ресторанам повезло больше: они будут работать, но без праздничных мероприятий. Хотя незадолго до губернаторского указа владельцы насторожились: депутат АКЗС Мария Прусакова написала у себя в соцсети "ВКонтакте", что заведениям общепита запретят работать с 19:00 до 06:00. Так что можно сказать, что рестораны отделались малой кровью, считает управляющая барнаульскими ресторанами "ШашлыкоFF" Юлия Румянцева. Правда, радости, по ее словам, это никому не прибавляет: клиентов в заведениях сейчас очень мало.

"Корпоративы мы еще в начале весны решили не проводить. Все было ожидаемо. Так что для нас абсолютно ничего не поменялось. Но хорошего в этом, честно, мало. Рестораторы давно живут в этом режиме пандемии. Трафик очень сильно упал, к нам приходит мало людей. Так что просто плывем по течению. Надеемся на светлое будущее, когда пандемия закончится", – объяснила Румянцева.

При этом в "ШашлыкоFF" не ждут, что из-за запрета корпоративов барнаульцы массово пойдут в рестораны отмечать Новый год небольшими компаниями. "Мое личное ощущение, что те, кто уже решил провести большой корпоратив, все равно его проведут. Неважно где, как и за какими закрытыми дверями", – объяснила Румянцева. А потому в сети гриль-баров ожидают, что трафик на новогодние праздники будет таким же низким, как и раньше.

Корпоратив или ужин?

Больше всего владельцы заведений возмущены тем, что из указа непонятно, что считать корпоративом, а что – нет. Вернее было бы не запрещать работу одним и разрешать другим, а четко прописать правила работы заведения, считает Черепанов.

"Лично я этот указ так до конца и не понял. Поспрашивал людей – они тоже не понимают. Там нет запрета деятельности общественного питания. Тогда почему нам работать нельзя? Вместо конкретных слов – сложносочиненные и малопонятные предложения. Написали бы просто: запрещено работать банкетным залам, разрешено ресторанам. Я бы понял. А еще лучше разрешили бы работать и четко прописали: сколько должно быть столиков и гостей, на каком расстоянии друг от друга. И все остались бы довольны", – предложил Черепанов.

Юлия Румянцева предположила, что под новогоднее мероприятие от простых посиделок в кафе отличает организованность. То есть тихо отпраздновать Новый год в кафе можно, но без ведущего, танцев и конкурсов.

А потому, если в ресторан придут больше десяти человек и усядутся за один стол – это будет считаться просто ужином, полагает управляющая. При условии, что никакой развлекательной программы в кафе не будет. Но при этом Румянцева не уверена, что с подобным согласятся надзорные органы, если в этот момент нагрянут с проверкой. Как же оно будет работать на самом деле, похоже, пока никто не знает.

"Люди скоро возьмутся за вилы"

Теперь владельцы банкетных залов уговаривают клиентов провести корпоратив раньше – до 15 декабря. Но барнаульцы на такой вариант соглашаются очень неохотно, объясняет Елена Медина.

"Мы пытаемся перенести на "пораньше" всех, с кем уже договорились. Но люди попросту устали от запретов. Даже разговаривать не хотят. Поэтому большинство просто отказывается от корпоратива. Я их понимаю: все ждали праздника, переживали, а в итоге – запрет. У людей просто пропадает настрой", – подчеркивает Медина.

Сейчас владелица банкетных залов предлагает клиентам альтернативный вариант: организацию выездного банкета прямо в офисе. Но и эта идея, по ее словам, клиентам не особо нравится. Все хотят нормального новогоднего праздника в привычные и удобные даты.

Из-за пандемии сотрудников "Серебра" и "Весны" перевели с оклада на сдельную оплату. По-другому "тянуть" бизнес возможности нет, объясняет владелица. В "Банкете22" часть работников зарплату все еще получают. Но после очередных запретов у компании не останется вариантов, кроме как сократить персонал, отметил Черепанов. В первую очередь – официантов и поваров.

"Мы-то не сдохнем. Просто в этой сфере задействовано столько людей – тысячи человек. И больше всего пострадают простые люди. У меня есть 10 управляющих – их я ни за что не уволю. Мне эти специалисты очень нужны. Поэтому сокращать придется официантов, поваров и уборщиков. Среди них много молодежи, которая и так еле выживает. Но выбора у меня нет. В такое положение сейчас власти ставят ресторанный бизнес. Это не Европа, где государство платит зарплату сотрудникам на время ограничений. Люди скоро просто возьмутся за вилы. И я их пойму", – объясняет Черепанов.

Коттеджи и закрытые двери

Впрочем, многие компании так или иначе намерены провести корпоратив: пусть даже нелегально. Об этом amic.ru на условиях анонимности рассказали барнаульские ведущие мероприятий. В качестве альтернативы банкет-холлам они рассматривают загородные коттеджи. Но есть и те, кто все равно готов отметить в банкетном зале, выпивая и прячась от сотрудников Роспотребнадзора за закрытыми дверями. По словам артистов, в городе немало заведений, которые согласны проводить торжества на таких условиях.

"Всем хочется работать. И все сейчас думают, как это сделать. Но как по факту получится, никто пока не знает. Летом так же было – кто-то работал под страхом, а кто-то – нет. Но тогда нарушители ловились сложнее. Два месяца ограничений – это восемь выходных. Не в каждый же день проверку проведешь. А тут все очевидно – самыми пиковыми будут 25 и 26 декабря. Согнать все органы на проверки в рестораны и залы на эти два дня не составит труда. Поэтому сейчас работать втемную опасно", – предположил Черепанов.

Кстати, некоторые барнаульские заведения не стесняются открыто говорить, что корпоративы все-таки проведут. Например, ресторан SREDA сообщил у себя в Instagram (уже после губернаторского указа), что новогодние праздники там будут организовывать с 20 по 30 декабря. В посте даже подчеркивается, что в заведении еще осталось несколько свободных дат для брони.