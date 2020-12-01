222 случая коронавируса выявили в Алтайском крае за минувшие сутки

За последние сутки в Алтайском крае зарегистрировали 222 новых случая коронавируса, сообщает региональный оперштаб. Общее число заболевших выросло до 26 351. Выздоровели – 22 712 пациентов (+130 за сутки).

Новые случаи распределились так: Барнаул – 66, Бийск – 24, Рубцовск – 18, Заринск – 13, Славгород – 11, Бурлинский, Павловский, Третьяковский, Угловский районы – по 7 заболевших, Локтевский, Михайловский районы – по 6 заболевших, Рубцовский район – 5, Яровое, Благовещенский, Волчихинский район – по 4 заболевших, Алейск, Змеиногорский, Поспелихинский районы – по 3 заболевших, Егорьевский, Ключевский, Краснощековский, Первомайский, Смоленский, Топчихинский, Тогульский районы – по 2 заболевших, Залесовский, Завьяловский, Ребрихинский, Романовский, Суетский, Троицкий, Тюменцевский, Табунский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

Кроме того, за сутки в крае скончались 12 пациентов с COVID-19. Общее количество летальных случаев в регионе выросло до 1126.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 629 пациентов, из них 151 подключен к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1570 коек.

Напомним, во вторник, 1 декабря, в Алтайском крае стартовала выдача бесплатных лекарств для тех, кто лечится от ковида на дому. Как получить эти препараты, можно узнать в материале amic.ru.