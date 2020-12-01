Власти Барнаула разрешили продажу елок с 1 по 31 декабря. Активная фаза реализации новогодних деревьев ожидается с 17 декабря. Продавать елки будут на специально оборудованных елочных базарах.
"В Железнодорожном районе будут работать 7 уличных торговых точек по продаже елок, в Ленинском районе – 10, в Центральном – 12, Октябрьском – 18. Больше всего елочных базаров – 30 – будут функционировать в Индустриальном районе", – пишет пресс-служба мэрии.
По информации предпринимателей, в этом году планируется заготовить 20-25 тысяч елок. Стоимость одного дерева будет начинаться от 700 рублей.
Посмотреть адреса елочных базаров можно на интерактивной карте.
Комментарии
За 700 рублей не елка, а палка будет, надо писать что нормальное дерево будет от 1500 и выше. Уже какой год край в рейтинге самых дорогих елей
с таким ценами через пару лет дешевле будет искусственную елку брать на каждый Новый Год))
УЖЕ ДАВНО