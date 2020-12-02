Две школы и 11 групп детсадов закрыты на карантин в Алтайском крае

На карантин по ОРВИ в Алтайском крае закрыли две школы и 11 групп детсадов. На дистант по этой же причине перевели 32 класса в 13 образовательных учреждениях.

При этом в Минобрнауки региона подчеркивают, что образовательный процесс осуществляется в штатном режиме, сообщает "Алтайская правда". На больничном находится чуть более 2% учителей, 0,8% воспитателей и около 3% педагогов средних профессиональных учреждений.

Ранее amic.ru сообщал, что школы Алтайского края самостоятельно выбирают формат работы – дистанционный или очный. Эпидемическую ситуацию в образовательных организациях разделили на четыре уровня.