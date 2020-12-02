Две школы и 11 групп детсадов закрыты на карантин в Алтайском крае

На карантин по ОРВИ в Алтайском крае закрыли две школы и 11 групп детсадов. На дистант по этой же причине перевели 32 класса в 13 образовательных учреждениях.
При этом в Минобрнауки региона подчеркивают, что образовательный процесс осуществляется в штатном режиме, сообщает "Алтайская правда". На больничном находится чуть более 2% учителей, 0,8% воспитателей и около 3% педагогов средних профессиональных учреждений.
Ранее amic.ru сообщал, что школы Алтайского края самостоятельно выбирают формат работы – дистанционный или очный. Эпидемическую ситуацию в образовательных организациях разделили на четыре уровня.
Комментарии
угу, в группе сегодня +27 на термометре, детей набегали, пришел медик и намерял 37 - заставили забрать 10 человек из группы. Дома измерили температуру - 36,6 вот вопрос к мин обру - что это такое если не диверсия???
Принесте справку от педиатра, где было бы написано, что у вашего ребенка, как и у многих детей до 6 лет после еды и активних игр, температура до 37,3 является нормальной температурой. при условии что нет других симптомов ОРВИ.
Напишите заявление что запрещаете мереть температуру своему ребенку без вашего согласия и без вашего присутствия. Медицинское вмешательство (в данном случае диагностика) допустимо только с согласия родителей.
По 1 экземпляру заявления вручите заведующей, медсестре, воспитательнице.
Также можете написать информационный запрос на имя заведующей, с требованием предоставить информацию сколько раз вашему ребенку измеряли температуру, даты измерений, по какой причине, а также являлась ли температура 37 симптомом какой либо болезни (вы ведь приносили справку что ребенок здоров). Каким градусником измеряют тоже можете уточнить.
Если не хотят принимать заявления - почта вам в помощь: отправляйте на адрес садика заказным письмом с уведомлением о вручении и описью содержимого. На ваше письменное обращение вам обязаны дать письменный ответ.
Не имеют право.
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Сидите дома, горе-мамашки!
2.12.2020 13:32
- гость -
Сам там сиди горе-человечешка.
2.12.2020 12:50
Не имеют право.
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Да уж. С головой у вас плохо. Вам бы провериться.