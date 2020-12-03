14 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 14 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1152.

За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 223 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 26 800 человек. Выздоровели 23 248 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 65, Рубцовск – 28, Заринск – 14, Новоалтайск – 9, Алейск, Волчихинский, Кулундинский, Топчихинский районы – по 7 заболевших, Бийск, Бийский, Локтевский районы – по 6 заболевших, Михайловский, Троицкий, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Залесовский район – 4, Новичихинский, Рубцовский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алейский, Егорьевский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Курьинский, Мамонтовский, Панкрушихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Угловский районы – по 2 заболевших, Славгород, Бурлинский, Немецкий национальный, Павловский, Советский, Солонешенский, Табунский, Тогульский, Усть-Калманский, Хабарский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 546 пациентов, из них 138 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1727 коек.

Как уже сообщал amic.ru, сотрудники правоохранительных органов Алтайского края проверяют законность расходования бюджетных средств на лечение зараженных коронавирусом. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по противодействию коррупции, которое провел губернатор Виктор Томенко.