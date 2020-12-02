Алтайские следователи проверяют расходы на лечение коронавируса

Сотрудники правоохранительных органов Алтайского края проверяют законность расходования бюджетных средств на лечение зараженных коронавирусом. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по противодействию коррупции, которое провел губернатор Виктор Томенко.

Особое внимание на встрече уделили коррупции во время госзакупок медицинского оборудования, изделий и медикаментов. Полиция и следователи направили значительные ресурсы на проверку законности расходования краевого и федерального бюджетов в области помощи больным COVID и людям из групп риска, сообщает пресс-служба главы региона.

Виктор Томенко отметил, что противодействие коррупции – одна из проблем первостепенной важности.

Ранее amic.ru писал о том, что с 1 декабря в Алтайском крае начали выдавать бесплатные лекарства для пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому. И получить их смогут не только те, у кого на руках положительный тест на COVID-19, но и люди, которые имеют хотя бы пару симптомов коронавирусной инфекции.