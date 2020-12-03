Директора барнаульского лицея оштрафовали за родительское собрание в разгар пандемии

Железнодорожный суд Барнаула вынес постановление о привлечении к административной ответственности директора лицея № 86 Ирину Агафонову. Ее признали виновной в проведении очного родительского собрания.

Как отмечается на сайте суда, нарушение выявили сотрудники Роспотребнадзора во время внеплановой проверки. В ведомстве установили, что "в период особого режима работы организаций в условиях распространения COVID-19 в образовательном учреждении были проведены массовые мероприятия – родительские собрания с очным присутствием граждан".

Суд классифицировал это как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к работе образовательных учреждений в условиях пандемии. Директора признали виновной по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Во время заседания Агафонова признала свою вину. Она отметила, что после собрания "негативных последствий не наступило". Руководителю назначили штраф, однако его сумму в суде не назвали.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 223 случая COVID-19, еще 14 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 26 800 человек, а количество смертей достигло 1152.