Директора барнаульского лицея оштрафовали за родительское собрание в разгар пандемии

Железнодорожный суд Барнаула вынес постановление о привлечении к административной ответственности директора лицея № 86 Ирину Агафонову. Ее признали виновной в проведении очного родительского собрания.
Как отмечается на сайте суда, нарушение выявили сотрудники Роспотребнадзора во время внеплановой проверки. В ведомстве установили, что "в период особого режима работы организаций в условиях распространения COVID-19 в образовательном учреждении были проведены массовые мероприятия – родительские собрания с очным присутствием граждан".
Суд классифицировал это как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к работе образовательных учреждений в условиях пандемии. Директора признали виновной по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.
Во время заседания Агафонова признала свою вину. Она отметила, что после собрания "негативных последствий не наступило". Руководителю назначили штраф, однако его сумму в суде не назвали.
В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 223 случая COVID-19, еще 14 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 26 800 человек, а количество смертей достигло 1152.
Комментарии
Маразм цветет
– Бедный ты мой отец! Тебя засадили в каталажку, как преступника, вместе с ворами и бандитами!..
– Что ты, что ты, сынок, – ласково перебил его отец, – да ведь в тюрьме полным-полно честных людей!
– А за что же они сидят? Что плохого они сделали?
– Ровно ничего, сынок. Вот за это-то их и засадили. Принцу Лимону порядочные люди не по нутру.
– Значит, попасть в тюрьму – это большая честь? – спросил он.
– Выходит, что так. Тюрьмы построены для тех, кто ворует и убивает, но у принца Лимона все наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане.
© Джанни Родари «Приключений Чиполлино» - экстремистская политическая сатира.
Вот как приспичило собрание собрать, денег попросить, посидеть 2 часа чушь понести. У нас в школе все собрания давно в ватцапе. По существу и быстро.
А у нас вот буквально сегодня в школе вечером собрание и очно.
Год почти (с прошлого марта) без собраний вообще - полет нормальный, и как ни странно ничего страшного, оказывается без них то же все нормально.
3.12.2020 14:47 - гость -
А что делать тому, у кого нет такого телефона? У меня - нет.
3.12.2020 14:50
- гость -
А у нас вот буквально сегодня в школе вечером собрание и очно.
А все школы в крае проверили?
3.12.2020 15:00
- гость -
Скажите что вы обычно обсуждаете на собрании?
-сколько сдавать денег (шторы, парты, тетради)
-что дарить на НГ и пр. праздники
-кто плохо учится/ ведет себя
.
в итоге тупо потерянный вечер
хочется сдать денег - просто сдавайте
все можно решить по телефону например кто плохо себя ведет тот и говорит с учителем
Это кто же на старуху донёс в РосПтребПозор ???
кому то насолила видать