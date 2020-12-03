Очередных нарушителей антиковидных норм нашли в кафе и торговых центрах Барнаула

В Барнауле продолжают проводить проверки по соблюдению санитарных норм и предписаний торговыми точками, местами развлечений и заведениями общепита. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Так, за прошедшую неделю в Индустриальном районе краевой столицы прошло 20 рейдов. Специалисты проверили 164 организации и составили восемь административных протоколов из-за нарушений масочного режима.

"В минувшие выходные в районе прошел ночной межведомственный рейд по шести досуговым и зрелищно-развлекательным заведениям. Нарушений запрета на проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, а также на оказание услуг аналогичного характера с 23:00 часов до 6:00 часов в них не выявлено", – рассказали в мэрии.

В Железнодорожном районе с 23 по 29 ноября провели 13 рейдов по 214 предприятиям общепита и сферы услуг. Стражи порядка составили два протокола по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Специалисты Роспотребнадзора также выписали два предписания на устранение нарушений.

Кроме того, в Ленинском районе за минувший месяц прошло 15 рейдов по проверке объектов, размещенных в том числе и в торговых центрах. В результате проверяющие выявили 27 нарушений, связанных с отсутствием защитных масок. Полицейские составили пять актов и 22 протокола.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 223 случая COVID-19, еще 14 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 26 800 человек, а количество смертей достигло 1152.