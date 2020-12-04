14 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за минувшие сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 14 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1166.
За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 225 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 27 025 человек. Выздоровели 23 408 человек (+160 за сутки).
Новые случаи распределились так: Барнаул – 61, Бийск – 24, Рубцовск – 19, Алейск, Заринск, Новоалтайск, Яровое – по 8 заболевших, Славгород – 7, Каменский район – 6, Залесовский, Михайловский районы – по 5 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Тогульский районы – по 4 заболевших, Бийский, Егорьевский, Змеиногорский, Локтевский, Павловский, Рубцовский, Усть-Пристанский районы – по 3 человека, Алейский, Бурлинский, Крутихинский, Кытмановский, Поспелихинский, Солонешенский, Табунский, Третьяковский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Заринский, Косихинский, Кулундинский, Немецкий национальный, Советский, Суетский, Троицкий, Топчихинский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Хабарский районы – по одному заболевшему.
В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 538 пациентов, из них 148 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1683 койки.
Как уже сообщал amic.ru, ранее в Барнауле оштрафовали директора барнаульского лицея № 86 Ирину Агафонову. Руководитель учебного заведения устроила родительское собрание в очном формате, тем самым нарушив противоэпидемические требования.
Комментарии
В Новосибирской области в ноябре избыточная смертность относительно ноября 2019 года +90%.
Ждем нашу статистику через пару недель. У нас всегда много позже выдают чем у соседей.
Новосибирск рапортовал по 4-6 смертей от ковида в сутки, а по факту избыточная смертность по 80 человек в сутки была.
Выходит, их рисованность статистики нашу переплевывает
конечно, сначала со всеми в мск согласуют
амик ссылки трёт, ну да ладно, гуглится легко, много ресурсов уже отписалось со ссылками на статистику загса нск
Че то не снижается количество то....
Тоже удивлен, пик вызовов Скорой был в конце октября, по идее с середины ноября смертность должна падать, но она такая же.
Значит, или в октябре была намного более высокая смертность, а публикуемые цифры до 15 в сутки были занижегы, либо я что-то не понимаю в эпидемиологии
Вот вы тут пишите избыточная смертность, а от чего она конкретно? Только не нужно тут припихивать что от короны все.
Застрахованный медстрахом чел. не получил во вовремя помощи и умер - кто виновник ? Считаю что ковид
Пик вызовов скорой помощи действительно снизился, но не от того что стали меньше болеть. Люди поняли что в большинстве случаев вызов скорой бесполезен, в стационар увозят только тяжилых больных, хотя не понятен критерий определения тяжести. Больных с К2 практически не везут в стационар. Люди лечатся сами, усугубляя при этом течение заболевания.
4.12.2020 11:27
- гость -
Как вариант: количество людей тяжелых и на ИВЛ много с октября лежат, вот и умирают понемногу, а новых стало меньше... А так, чего хотеть от лживой статистики?
в стационар увозят только тяжилых больных, хотя не понятен критерий определения тяжести.
В стационар везут тех, кто не может самостоятельно дышать, кому необходим кислород. С самостоятельным дыханием лечатся дома, принимают лекарства и МНОГО ДВИГАЮТСЯ!!! основное лечение - дыхательная гимнастика, нужно разрабатывать легкие: глубоко дышать, как можно больше гулять на свежем воздухе! температуры нет- сразу гулять, расхаживаться, ни в коем случае не залеживаться( от этого и идут осложнения на легкие)
чё не помогают маски дааа??
-меcный-
чё не помогают маски дааа??
У вас принцип вижу новость, надо про маски написать ?
4.12.2020 12:00
-меcный-
Че там у японцев? Странная у них статистика при такой плотности населения? И маски зачем-то носят, совсем не боятся комаров...
Гостю 11.29. Рекомендую почитать вчера МК ру интервью бывшего сотрудника Росстата о реальных цифрах по Ковиду , там кстати найдете пояснение по избыточной смерти .