14 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за минувшие сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 14 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1166.

За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 225 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 27 025 человек. Выздоровели 23 408 человек (+160 за сутки).

Новые случаи распределились так: Барнаул – 61, Бийск – 24, Рубцовск – 19, Алейск, Заринск, Новоалтайск, Яровое – по 8 заболевших, Славгород – 7, Каменский район – 6, Залесовский, Михайловский районы – по 5 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Тогульский районы – по 4 заболевших, Бийский, Егорьевский, Змеиногорский, Локтевский, Павловский, Рубцовский, Усть-Пристанский районы – по 3 человека, Алейский, Бурлинский, Крутихинский, Кытмановский, Поспелихинский, Солонешенский, Табунский, Третьяковский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Заринский, Косихинский, Кулундинский, Немецкий национальный, Советский, Суетский, Троицкий, Топчихинский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Хабарский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 538 пациентов, из них 148 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1683 койки.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Барнауле оштрафовали директора барнаульского лицея № 86 Ирину Агафонову. Руководитель учебного заведения устроила родительское собрание в очном формате, тем самым нарушив противоэпидемические требования.