Ночной рейд прошел в барах Барнаула

Ночной рейд по соблюдению масочного режима прошел в Ленинском районе Барнаула. Проверяющие посетили четыре заведения и выявили четыре факта нарушений губернаторского указа.

Как сообщает пресс-центр мэрии, в проверке участвовали специалисты администрации Ленинского района, сотрудники Роспотребнадзора, полицейские и дружинники. Вместе они посетили бары "Неон", Cubare music hall, "Литра" и "Банк Бир".

Администрация района подготовила три акта о привлечении к административной ответственности – два в отношении физических лиц и один в отношении индивидуального предпринимателя. Специалисты Роспотребнадзора также составили один протокол.

Напомним, что за минувшую неделю в Барнауле прошло свыше 40 рейдов по соблюдению санитарных норм и предписаний торговыми точками, местами развлечений и заведениями общепита. Всего проверяющие составили более 30 протоколов о нарушении масочного режима.