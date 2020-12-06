Роспотребнадзор нашел нарушения в популярном барнаульском гриль-баре

Сотрудники Роспотребнадзора, администрации Индустриального района Барнаула и полиции провели очередной рейд. Специалисты проверяли развлекательные заведения на предмет соблюдения губернаторского указа о ковидных ограничениях. В результате нарушение нашли в популярном среди молодежи города месте – "Крафт Бургер Баре".

"Нарушение указа губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" в части запрета проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, а также оказания услуг аналогичного характера с 23:00 часов до 6:00 часов выявлено в гриль-баре по ул. Сухэ-Батора, 3", – пишет пресс-центр мэрии.

На заведение составили административный протокол. Материалы направят в суд. Бару грозит штраф до 300 тысяч рублей, напоминают в мэрии.

Как уже сообщал amic.ru, ранее аналогичный рейд прошел в Ленинском районе Барнаула. Проверяющие выявили четыре нарушения.