Алтайский край получит еще 135 млн рублей на ковидные выплаты для медиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 10 миллиардов рублей на коронавирусные выплаты медицинским работникам. В Алтайский край из этой суммы поступит 134 000 964,9 рубля.
Мишустин обязал губернаторов контролировать процесс, чтобы выплаты поступали медикам в кратчайшие сроки.
"Поддержку могут получить работники, оказывающие медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, и люди, контактирующие с инфицированными пациентами при выполнении должностных обязанностей. На аналогичные выплаты могут рассчитывать военнослужащие и сотрудники других структур, выполняющие такие же функции", – пишет официальный сайт Алтайского края.
Ранее amic.ru сообщал о том, что глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил выдать к Новому году единовременное пособие малоимущим россиянам. Размер помощи должен быть таким же, как и летом на детей, – по 10 тысяч рублей.
Комментарии
Да, это важная оговорка, Алтайский край получил, не медики.
Горшочек вари!
Малоимущим россиянам надо идти и работать на двух работах. Как я это делаю. Чтобы не быть малоимущими.
получат чиновники, начальники, а не медики
Как хотят, так и читают постановление №1762. И разбираться не хотят, Москву запросили и ждуууут.
Пришло письмо от алтайского РосПотребПозора с требованием произвести собственными силами дезинфекцию жилья, в связи с тем что у супруги был выявлен вирус, которым травят нас китайцы
Бесплатные лекарства на лечение нам Русь не выдавала помощь материальную не оказывала...
Боюсь когда генералиссимус объявит всеобщий мобилизацию, для ответного удара. У меня не хватит материальной мощи прикупить автомат и патроны и оплатить транспортной компании доставку меня до поля боя...
Маловато денег дали, трудно будет сохранить
Такое ощущение ,что в последнее время у врачей одна цель,побольше заработать на этом вирусе..Одни деньги-деньги..Куда делись другие ценности у врачей?
Где ты врачей увидел? Рвачи...
Чиновникам тоже зряплаты постоянно повышают. Лучше работать они не стали. Лишь выросли взятки и откаты.
Кто-то думает, что у рвачей иначе? Эти вообще ни за что не отвечают. Лишь расценки у них растут, чтобы сразу в подвал (в морг) не спустили.
Нет у нас медицины. Осталась только коммерция на здоровье и страхе смерти.
Боюсь когда генералиссимус объявит всеобщий мобилизацию, для ответного удара. У меня не хватит материальной мощи прикупить автомат и патроны и оплатить транспортной компании доставку меня до поля боя
Разве сегодня кого-то беспокоит что у вас нет денег на маску? Штраф и всё. Не заплатил штраф изымут имущество.