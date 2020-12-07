Алтайский край получит еще 135 млн рублей на ковидные выплаты для медиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 10 миллиардов рублей на коронавирусные выплаты медицинским работникам. В Алтайский край из этой суммы поступит 134 000 964,9 рубля.

Мишустин обязал губернаторов контролировать процесс, чтобы выплаты поступали медикам в кратчайшие сроки.

"Поддержку могут получить работники, оказывающие медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, и люди, контактирующие с инфицированными пациентами при выполнении должностных обязанностей. На аналогичные выплаты могут рассчитывать военнослужащие и сотрудники других структур, выполняющие такие же функции", – пишет официальный сайт Алтайского края.

Ранее amic.ru сообщал о том, что глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил выдать к Новому году единовременное пособие малоимущим россиянам. Размер помощи должен быть таким же, как и летом на детей, – по 10 тысяч рублей.