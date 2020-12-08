12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 12 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1220.

За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 219 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 27 910 человек. Выздоровели 24 393 человека (+350 за сутки).

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 69, Рубцовск – 22, Бийск – 17, Заринск, Михайловский район – по 12, Родинский район – 11, Алейский район – 10, Яровое – 8, Локтевский, Топчихинский районы – по 6 заболевших, Залесовский, Мамонтовский районы – по 5 заболевших, Баевский, Косихинский, Ребрихинский, Смоленский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алейск, Славгород, Завьяловский, Змеиногорский, Советский, Троицкий, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Кытмановский, Немецкий национальный, Тальменский, Чарышский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 505 пациентов, из них 131 подключен к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1839 коек.

Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае готовятся к возвращению оказания плановой медпомощи. В региональном Минздраве считают, что эпидемическая ситуация по коронавирусу на Алтае постепенно улучшается.