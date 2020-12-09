Алтайский Минздрав опроверг информацию о возобновлении плановой медпомощи в регионе

Пресс-служба Министерства здравоохранения Алтайского края заявляет, что процесс оказания плановой медпомощи в регионе еще не возобновился. Говорить об этом пока рано, сейчас "в крае идет только подготовка к ее возобновлению".
"Именно об этом 7 декабря на аппаратном совещании сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов губернатору края. Сегодня по-прежнему в медучреждениях оказывают экстренную и неотложную помощь. Идет подготовка к началу работы в прежнем режиме. Данный процесс будет иметь этапный характер и зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном муниципальном образовании. После внесения изменений в указ губернатора о возобновлении плановой медпомощи жители края обязательно будут информированы", – говорится в сообщении.
Ранее появилась информация, что плановую медпомощь в Алтайском крае будут оказывать с 9 декабря. По словам главы регионального Минздрава Дмитрия Попова, в настоящее время наблюдается снижение респираторных заболеваний. По Барнаулу показатель на 8% ниже эпидпорога, по краю – на 19%. При этом свободной остается треть коечного фонда в ковидных госпиталях.
Комментарии
Утром читаешь одну новость, в обед ее опровержение . Весело живем!
Умирайте на здоровье! Ну кто то еще будет спорить что наша власть наплевала на людей?
Ухахахаха...ишь, чего захотели, медпомощь им подавай. Пшли нафиг!
Маски носите! Маски...! Вот вам и вся помощь от власти!
9.12.2020 14:14
- гость -
Пожалуйста, идите в поликлинику без маски и там её не одевайте.
Пока эти "шипилявые", раскачиваются, народ то реально умирает! Чеб этих упырей на пенсии наша медицина так же обслуживала!