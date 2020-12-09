Алтайский Минздрав опроверг информацию о возобновлении плановой медпомощи в регионе

Пресс-служба Министерства здравоохранения Алтайского края заявляет, что процесс оказания плановой медпомощи в регионе еще не возобновился. Говорить об этом пока рано, сейчас "в крае идет только подготовка к ее возобновлению".

"Именно об этом 7 декабря на аппаратном совещании сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов губернатору края. Сегодня по-прежнему в медучреждениях оказывают экстренную и неотложную помощь. Идет подготовка к началу работы в прежнем режиме. Данный процесс будет иметь этапный характер и зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном муниципальном образовании. После внесения изменений в указ губернатора о возобновлении плановой медпомощи жители края обязательно будут информированы", – говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что плановую медпомощь в Алтайском крае будут оказывать с 9 декабря. По словам главы регионального Минздрава Дмитрия Попова, в настоящее время наблюдается снижение респираторных заболеваний. По Барнаулу показатель на 8% ниже эпидпорога, по краю – на 19%. При этом свободной остается треть коечного фонда в ковидных госпиталях.