Без игр у елки. Стало известно, как на Алтае пройдут новогодние спектакли и концерты

Из-за запрета на новогодние мероприятия алтайские театры в 2020 году не будут проводить новогодние интермедии у елки. Однако жители региона смогут сходить на праздничные спектакли, концерты, выставки. Об этом во время пресс-конференции 10 декабря рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

"Корпоративные мероприятия, которые предполагают близкий контакт людей без масок, в регионе исключены. И ровно по этой же причине мы не можем проводить интермедии. Ведь во время них люди стоят близко, около елки и Деда Мороза, и на мероприятии применяются игровые формы", – пояснила Безрукова.

При этом она добавила, что жители региона смогут сходить в кино, на любой новогодний концерт или спектакль. Все театрально-концертные организации продолжают работать в обычном режиме, хотя и с небольшими ограничениями: зрителям придется быть в маске и соблюдать социальную дистанцию, а загрузка зала не может быть более 50%.

"Поэтому если хотите сходить с ребенком или всей семьей в филармонию или в театр, то можете выбрать спектакль как для детей, так и для взрослых. И быть готовым к тому, что вам и вашему ребенку придется весь спектакль провести в маске", – пояснила министр.

Кроме того, все музеи будут работать как перед праздником, так и на новогодних каникулах. И уже предлагают свои программы. Хотя, как добавила Безрукова, экскурсии будут проходить маленькими группами, посетителям нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

"На мой взгляд, в сравнении с транспортом и торговыми центрами, присутствовать в учреждениях культуры безопаснее – санитарные меры здесь соблюдаются достаточно строго", – заверила Безрукова.

Ранее amic.ru писал, что из-за коронавируса в Алтайском крае запретили проводить новогодние корпоративы, а также зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия. Ограничение действует с 15 декабря 2020 по 15 января 2021.