В Алтайском крае запретили новогодние корпоративы из-за COVID-19

В Алтайском крае запретят проводить новогодние корпоративы, а также зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия из-за коронавируса. Соответствующий указ после заседания краевого оперативного штаба по профилактике распространения COVID-19 подписал губернатор Виктор Томенко.

Исключение составляет деятельность в области демонстрации кинофильмов, основная деятельность театров, концертных залов (кроме концертных залов на предприятиях общественного питания).

Новое ограничение будет действовать с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021-го. Уточнен также перечень мест, в которых использование средств индивидуальной защиты органов дыхания является обязательным: носить маски теперь необходимо и на улице — во время проведения различных мероприятий с массовым участием граждан.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 224 случая COVID-19, еще 12 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 25 225, а количество смертей достигло отметки 1062 человек.