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15 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

, ИА "Амител"
В регионе выявили еще 223 случая заболевания COVID-19
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 15 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1260.

За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 223 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 28 579 человек. Выздоровели 25 105 человек (+211 за сутки).

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 68, Бийск – 19, Рубцовск – 17,  Благовещенский район – 7, Камень-на-Оби, Славгород, Калманский, Первомайский, Табунский, Усть-Пристанский – по 6 заболевших, Белокуриха, Заринск, Яровое, Локтевский район – по 5 заболевших, Бурлинский, Волчихинский, Залесовский, Тогульский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Змеиногорский, Ключевский, Крутихинский, Ребрихинский, Родинский, Тальменский, Третьяковский районы – по 3 заболевших, Алейский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный районы – по 2 заболевших, Алейск, Баевский, Заринский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Павловский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 505 пациентов, из них 125 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1712 коек.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в интервью amic.ru рассказал о причинах скачка смертности в регионе. По словам главы ведомства, октябрь и ноябрь для края стали самыми тяжелыми. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

11.12.2020 11:17
- гость -

Жесть.
Когда уже на спад?
Вокруг уже все давно переболели, уже все заканчиваться должно.

11.12.2020 11:19
- гость -

11.12.2020 11:17
- гость -
Мне тоже так кажется.

Вероятно в статистику ежедневно записывают неучтённых за октябрь и ноябрь. А значит ещё долго записывать будут.

11.12.2020 11:21
Гость

Ну 200 человек на весь край это очень мало, а больше они и не записывали никогда, поэтому когда там спад и понять тяжело т.к. цифры не очень реальные. По смертям тяжело судить т.к. умирают и через месяц и больше после попадания в больницу.

11.12.2020 11:27
- гость -

Всё будет хорошо-озерно-лживо-сказочно -бункерный так сказал

11.12.2020 11:32
- гость -

11.12.2020 11:27
- гость -

Переключись на свою вторую извилину. Или она напрочь отсутствует?

11.12.2020 11:36
- гость -

11.12.2020 11:32
- гость -
Толку нету, я оптимист. А ты выходит не веришь в светлое будущее?

11.12.2020 11:49
- гость -

Был в поликлинике. Очередь по одному-два человека на терапевта. Спокойно дали направление на КТ (правда на понедельник) и на тест ПЦР (сразу). С тем, что творилось в октябре и сравнивать нечего.

11.12.2020 11:56
- гость -

Вокруг уже все давно переболели

Проверьтесь на антитела.

11.12.2020 12:02
- гость -

11.12.2020 11:17
- гость -

Есть знакомые, которые по второму кругу болеют...

11.12.2020 12:03
Оля

Был в поликлинике. Очередь по одному-два человека на терапевта. Спокойно дали направление на КТ (правда на понедельник) и на тест ПЦР (сразу). С тем, что творилось в октябре и сравнивать нечего.


к какой поликлинике вы относитесь?

11.12.2020 12:19
- гость -


11.12.2020 11:49
- гость -

Был в поликлинике. Очередь по одному-два человека на терапевта. Спокойно дали направление на КТ (правда на понедельник) и на тест ПЦР (сразу). С тем, что творилось в октябре и сравнивать нечего.

Вы - Томенко или Попов?

11.12.2020 12:35
гость

Врачи предостерегли россиян от ношения маски на улице в мороз
Врачи предостерегли россиян от ношения маски на улице в мороз. Они рассказали РИА Новости, что защитная маска на улице нужна только там, где есть большое скопление людей.

В остальных случаях надевать маску не стоит, так как она быстро намокает и охлаждается.
«Маска — не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице — сними маску. Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего "инструктажа" по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить», — пояснила Белова.

Всем баранам в масках на морозе посвящается...

11.12.2020 12:41
- гость -

Мне на выписку в день приносят по 7-10 свидетельств о смерти, и это только с 200 домов. Осторожно интересуюсь от чего умер человек от ковида 90%.
ХВАТИТ ВРАТЬ!!!!

11.12.2020 12:44
- гость -

У меня еще никто не болел.Держимся

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