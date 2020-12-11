15 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 15 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1260.

За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 223 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 28 579 человек. Выздоровели 25 105 человек (+211 за сутки).

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 68, Бийск – 19, Рубцовск – 17, Благовещенский район – 7, Камень-на-Оби, Славгород, Калманский, Первомайский, Табунский, Усть-Пристанский – по 6 заболевших, Белокуриха, Заринск, Яровое, Локтевский район – по 5 заболевших, Бурлинский, Волчихинский, Залесовский, Тогульский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Змеиногорский, Ключевский, Крутихинский, Ребрихинский, Родинский, Тальменский, Третьяковский районы – по 3 заболевших, Алейский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный районы – по 2 заболевших, Алейск, Баевский, Заринский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Павловский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 505 пациентов, из них 125 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1712 коек.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в интервью amic.ru рассказал о причинах скачка смертности в регионе. По словам главы ведомства, октябрь и ноябрь для края стали самыми тяжелыми.