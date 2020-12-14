АлтГПУ провел спортивный фестиваль для студентов из разных регионов Сибири

С 9 по 11 декабря в АлтГПУ прошел межрегиональный студенческий Фестиваль физической культуры и спорта "Дорога к Олимпу начинается здесь…". В нем приняли участие восемь команд из регионов Сибири. Это победители предметной олимпиады, которая входила в подготовительный этап мероприятия.

Основной этап фестиваля – это трехдневная научно-образовательная, физкультурно-спортивная и соревновательная площадки. В него вошли игровая эстафета, проектный офис, конкурс научно-исследовательских работ и спартакиада по девяти видам спорта: mix-волейбол, стритбол, футзал, смешанная лыжная эстафета, дартс, стрельба, шахматы, гиревой спорт, тестирование норм ВФСК "ГТО".

"Фестиваль "Дорога к Олимпу начинается здесь…" – это дружеская атмосфера погружения молодежных команд в активную творческую и спортивную деятельность. Он направлен на совершенствование профессиональных умений и навыков, получение новых знаний, расширение надпрофессиональных навыков в исследовательской, методической и проектной деятельности", – отмечает руководитель проекта, старший преподаватель кафедры спортивных игр Оксана Воробьева.

Мероприятие завершили награждением лучших команд, а также размещением созданных образовательных ресурсов на специальном портале. Это позволит пролонгировать проект, дать ему практическое применение и рассказать общественности о его возможностях.

Проект по проведению межрегионального студенческого фестиваля физической культуры и спорта "Дорога к Олимпу начинается здесь…" стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов. Он реализуется при грантовой поддержке федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь".