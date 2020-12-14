Власти рассказали, на сколько снизится турпоток в Алтайский край по итогам 2020 года

Туристический поток в Алтайский край по итогам 2020 года упадет на 40% по сравнению с 2019-м. Власти региона называют основной причиной пандемию коронавируса, из-за которой отрасль находилась в простое три месяца.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление по туризму и курортной деятельности, по итогам 2020 года Алтайский край посетят 1,3 млн гостей против 2,2 млн в 2019 году.

При этом объем платных услуг в сфере туризма с января по октябрь 2020 года снизился на 1,2 млрд рублей по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил 3,2 млрд рублей. Турфирмы потеряли 32%, санатории – 27%, гостиницы и аналогичные точки размещения – 22,5%.

Ранее amic.ru сообщал, что в Республике Алтай власти ждут, что турпоток в зимнем сезоне 2020-2021 вырастет на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 350 тыс. человек. Предыдущей зимой регион посетили 269 тыс. туристов.