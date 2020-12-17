Почти 90 млн рублей дополнительно выделили за закупку рециркуляторов в алтайские школы

На приобретение рециркуляторов для образовательных учреждений Алтайского края из регионального бюджета выделили еще 89 миллионов рублей.

"Это необходимо, поскольку на сегодняшний день ситуация в Алтайском крае хоть и стабилизировалась, но достаточно сложная в связи с коронавирусом. Кроме того, в конце зимы есть очень серьезные риски по заболеваниям ОРВИ и гриппу. Закупка дополнительного оборудования позволит обезопасить детей не только во время учебного процесса, но и во время проведения воспитательных мероприятий", – сказала глава отдела организации общего образования и оценочных процедур алтайского Минобрнауки Наталья Полосина.

Как подчеркивают в пресс-службе ведомства, приборы будут использоваться и при проведении ЕГЭ в конце нынешнего учебного года.

Как ранее сообщил amic.ru, традиционная губернаторская елка в Алтайском крае из-за пандемии COVID-19 пройдет в онлайн-режиме. Все новогодние подарки учащиеся младших классов получат в своих школах во время классных часов и других мероприятий – это позволит не смешивать детей из разных классов и препятствовать распространению инфекции.