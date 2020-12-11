Губернаторская елка в Алтайском крае пройдет онлайн из-за пандемии COVID-19

Традиционная губернаторская елка в Алтайском крае из-за пандемии COVID-19 пройдет в онлайн-режиме, рассказала замминистра образования и науки Алтайского края Галина Синицина.

"В ближайшее время мы объявим о дате онлайн-елки. Это новый формат, когда будут подключаться муниципальные образования и краевые учреждения, и общее предновогоднее настроение, я думаю, нам все равно удастся создать", – цитирует Синицину "Алтайская правда".

Все новогодние подарки учащиеся младших классов получат в своих школах во время классных часов и других мероприятий – это позволит не смешивать детей из разных классов и препятствовать распространению COVID-19.

Напомним, что ранее в Министерстве образования Алтайского края рассказали, что находится внутри новогодних подарков для школьников региона. Дети получат вкладыш с исторической игрой на тему истории Барнаула.