После новогодних каникул алтайские школьники будут учиться в очном формате

С 11 января 2021 года школьники Алтайского края приступят к обучению в очном формате, заявила замминистра образования и науки региона Лариса Терновая на аппаратном совещании, которое провел губернатор Виктор Томенко 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По ее словам, итоги второй четверти подтвердили правильность принятого решения об организации образовательного процесса в школах, когда им предложили четырехуровневую систему, позволяющую выбрать очный, смешанный или дистанционный формат обучения. Благодаря этому ни одна школа не попала в "красную" зону и не ушла на дополнительные или вынужденные каникулы.

"Мы предлагаем эту же модель образовательного процесса использовать и в третьей четверти. Именно принятие решений на местах позволило вовремя выбрать тот или иной формат обучения, локализовать очаги инфекционной заболеваемости. Поэтому мы предлагаем после каникул, которые закончатся 10 января, начать обучение с 11 января в очном формате с учетом той эпидемиологической ситуации, которая складывается в той или иной территории края", – сказала Терновая.

Ранее на приобретение рециркуляторов для образовательных учреждений Алтайского края из регионального бюджета выделили еще 89 миллионов рублей. Это оборудование также будут использовать на ЕГЭ 2021 года.